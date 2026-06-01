Brother Murder: जमीन विवाद में बड़े भाई की हत्या, दूध लेने निकला था घर से, घात लगाकर डंडे से सिर पर किया प्रहार

भैयाथान। सूरजपुर जिले के झिलमिली थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव में दो भाइयों के बीच लंबे समय से चले आ रहे विवाद ने सोमवार की सुबह खूनी रूप ले लिया। सुबह बड़ा भाई दूध लेने के लिए घर से निकला था। इस दौरान घात लगाकर बैठे छोटे भाई ने उसके सिर पर ताबड़तोड़ हमला (Brother Murder) कर दिया। डंडे के प्रहार से लहूलुहान होकर वह जमीन पर गिरा और ढेर हो गया। सूचना पर परिजनों द्वारा उसे तत्काल भैयाथान अस्पताल ले जाया गया। यहां जांच पश्चात डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी छोटे भाई को गिरफ्तार कर शाम को जेल भेज दिया।