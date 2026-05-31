Nagar Panchayat Election: शिवनंदनपुर में कल पहली बार होगा मतदान, 4 हजार 642 वोटर करेंगे प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला

विश्रामपुर। नवगठित नगर पंचायत शिवनंदनपुर (Nagar Panchayat Election) में आज 1 जून को मतदान होगा। इसके लिए निर्वाचन आयोग द्वारा तैयारी पूरी कर ली गई है। नगर पंचायत में अध्यक्ष पद सहित 15 वार्ड पार्षदों के लिए वोटिंग होनी है। कुल 4 हजार 642 मतदाता आज मतदान के जरिए प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। यहां 2 हजार 335 पुरुष व 2 हजार 307 महिला मतदाता हैं। मतदाताओं की सुविधा के लिए वार्डवार मतदान केंद्र बनाए गए हैं। नगर सरकार बनाने के लिए भाजपा व कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है। इसका नजारा चुनाव प्रचार में भी देखने को मिला।