Mother’s Murder: मदर्स डे के दिन बेटे ने मां के सिर पर सिलबट्टे से किया प्रहार, मौत, शराब पीकर लौटा तो लगाई थी फटकार

बिश्रामपुर. सूरजपुर जिले के लटोरी चौकी अंतर्गत ग्राम पंचायत गजाधरपुर चेरवापारा में मातृ दिवस के दिन रविवार को कलयुगी पुत्र ने मामूली सी बात पर सिलबट्टे से सिर पर मारकर विधवा मां (Mother's Murder) को गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। वह सरिया बेचकर शराब पी गया था, घर लौटा तो मां ने उसे फटकार लगाई थी। इसी बीच गुस्से में उसने वारदात को अंजाम दिया। कुछ देर बाद घर पहुंचे छोटे बेटे द्वारा उसे इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया। यहां जांच पश्चात डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मंगलवार को जेल भेज दिया।