Theft in Surajpur: शादी समारोह में शामिल होने परिवार समेत गया था ठेकेदार, चोरों ने घर से 5 लाख नगद समेत 20 लाख के जेवर किए पार

सूरजपुर। सूरजपुर के महगवां वार्ड क्रमांक-2 में एक सूने मकान को निशाना बनाकर अज्ञात चोरों ने गुरुवार की रात 5 लाख रुपए नकद व 15 लाख के जेवर पार (Theft in Surajpur) कर दिए। इस दौरान पूरा परिवार एक शादी समारोह में शामिल होने गया था। पीडि़त जाकिर हुसैन ने मामले की शिकायत कोतवाली थाना सूरजपुर में दर्ज कराई है। उसने बताया कि आलमारी में उनकी 3 बेटियों के सोने-चांदी के जेवर रखे हुए थे। मामले में पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ अपराध दर्ज कर जांच शुरु कर दी है।