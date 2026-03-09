Theft in mobile shop: स्टेडियम में बनाया प्लान और दुकान से ले उड़े लाखों के मोबाइल, तोड़ी थी दीवार, 2 आरोपी गिरफ्तार

विश्रामपुर। 9 दिन पूर्व विश्रामपुर के एक दुकान से विभिन्न कंपनियों के 27 नग मोबाइल व अन्य सामानों की चोरी की गई थी। चोरों ने 3 लाख से अधिक के मोबाइल चुराए थे। दुकान संचालक ने मामले (Theft in mobile shop) की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई थी। पुलिस आरोपियों की खोजबीन में जुटी थी। इसी बीच पुलिस ने दुकान में सेंधमारी कर मोबाइल चोरी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दोनों ने नगर के एकता स्टेडियम में बैठकर चोरी का प्लान बनाया था।