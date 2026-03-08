CG Railway News: जबलपुर-अंबिकापुर एक्सप्रेस की एसी बोगी पर पथराव, अज्ञात बदमाशों के खिलाफ FIR दर्ज

CG Railway News: छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में होलिका दहन के दिन जबलपुर से अंबिकापुर आ रही जबलपुर-अंबिकापुर एक्सप्रेस ट्रेन (संख्या 11265) पर अज्ञात बदमाशों द्वारा पथराव किए जाने का मामला सामने आया है। इस घटना से ट्रेन में बैठे यात्रियों में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। हालांकि गनीमत रही कि इस घटना में किसी यात्री के घायल होने की सूचना नहीं है। रेलवे पुलिस ने मामले में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है।