3 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सुरजपुर

Fire in sugarcane crops: पूर्व सरपंच के 1 एकड़ खेत में लहलहा रही थी गन्ने की फसल, शरारती तत्वों ने लगा दी आग

Fire in sugarcane crops: गन्ने के तैयार फसल की जल्द होने वाली थी कटाई, फसल मालिक ने चौकी में दर्ज कराई मामले की शिकायत, कार्रवाई की मांग

2 min read
Google source verification

सुरजपुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Mar 03, 2026

Fire in sugarcane crops

Fire in Sugarcane crops (Photo- Patrika)

बिश्रामपुर. सूरजपुर जिले के लटोरी चौकी अंतर्गत ग्राम पंचायत कसकेला निवासी पूर्व सरपंच राम प्रसाद पैकरा के ग्राम जुड़वानी स्थित फार्म हाउस में सोमवार की दोपहर तेज धूप के बीच अचानक आग की लपटें उठने लगीं। देखते ही देखते आग ने करीब एक एकड़ में तैयार खड़ी गन्ने की फसल (Fire in sugarcane crops) को कुछ ही मिनटों में राख में तब्दील कर दिया। घटना को अज्ञात असामाजिक तत्वों की करतूत बताया जा रहा है। इसकी शिकायत पूर्व सरपंच ने चौकी में दर्ज कराई है।

बताया जा रहा है कि खेत में लगी गन्ने की फसल पूरी तरह तैयार (Fire in sugarcane crops) थी। कटाई की तैयारी चल रही थी और आने वाले दिनों में उसे मंडी ले जाया जाना था। परिवार को अच्छी आमदनी की उम्मीद थी। लेकिन सोमवार दोपहर अचानक खेत की एक ओर से धुआं उठता दिखाई दिया।

देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और तेज हवा के कारण लपटें पूरे खेत में फैल गईं। ग्रामीणों का कहना है कि गन्ने की सूखी पत्तियों ने आग (Fire in sugarcane crops) को और भडक़ाया, जिससे आग बुझाना बेहद मुश्किल हो गया। कुछ ही समय में हरे-भरे खेत की जगह राख का ढेर नजर आने लगा।

बताया जा रहा है कि आग की चपेट में केवल फसल ही नहीं आई, बल्कि खेत में सिंचाई के लिए स्थापित ट्यूबवेल भी क्षतिग्रस्त हो गया। ट्यूबवेल में लगा स्टार्टर, विद्युत केबल, मोटर से जुड़ी तारें और खेत में बिछाई गई पाइप लाइन जलकर खाक हो गई। प्रारंभिक अनुमान के अनुसार हजारों रुपए (Fire in sugarcane crops) का नुकसान हुआ है।

ग्रामीणों ने मशक्कत के बाद पाया काबू

घटना की सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। बाल्टियों, मोटर पंप और उपलब्ध संसाधनों से आग बुझाने का प्रयास शुरू किया गया। काफी मशक्कत के बाद आग (Fire in sugarcane crops) पर काबू पाया गया। ग्रामीणों का कहना है कि यदि कुछ देर और आग भडक़ती रहती तो आसपास के अन्य खेत भी इसकी चपेट में आ सकते थे, जिससे बड़ा नुकसान हो सकता था।

Fire in sugarcane crops: कार्रवाई की मांग

पीडि़त किसान राम प्रसाद पैकरा ने घटना को सुनियोजित शरारत बताते हुए जांच की मांग की है। उनका कहना है कि फसल पूरी तरह तैयार थी और ऐसे समय में अचानक आग (Fire in sugarcane crops) लगना संदेहास्पद है। उन्होंने लटोरी पुलिस से दोषियों की पहचान कर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है।

ये भी पढ़ें

Unique Holi: Video: होलिका दहन कर अंगारों पर चलते हैं लोग, फिर भी पांव में नहीं पड़ते फोड़े, मानते हैं दैवीय कृपा
अंबिकापुर
Unique Holi

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

03 Mar 2026 05:21 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Surajpur / Fire in sugarcane crops: पूर्व सरपंच के 1 एकड़ खेत में लहलहा रही थी गन्ने की फसल, शरारती तत्वों ने लगा दी आग

बड़ी खबरें

View All

सुरजपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

फसल की रखवाली के लिए लगाए करंट तार से युवक की मौत, देर रात हादसे से गांव में मातम

फसल की रखवाली के लिए लगाए करंट तार से युवक की मौत, देर रात हादसे से गांव में मातम(photo-patrika)
सुरजपुर

भूमि पूजन कार्यक्रम में बवाल! मंच पर चले लात-घूंसे...

भूमि पूजन कार्यक्रम में बवाल! मंत्री-विधायक के सामने भिड़े कार्यकर्ता, मंच पर चले लात-घूंसे...(photo-patrika)
सुरजपुर

Stunt in car: शराब के नशे में खतरनाक ढंग से कार ड्राइव कर युवकों ने मचाया उत्पात, मारपीट भी की, 4 गिरफ्तार

stunt in car
सुरजपुर

CG Accident: मंत्री के काफिले ने स्कूटी सवार को मारी टक्कर, चालक मौके से फरार

CG Accident: मंत्री के काफिले ने स्कूटी सवार को मारी टक्कर, चालक मौके से फरार
सुरजपुर

Memo train: मेमू ट्रेन में खराबी से 2 घंटे तक जंगल में फंसे रहे यात्री, भोपाल जा रही छात्रा नहीं दे पाई परीक्षा, 2 दिन ट्रेन रही निरस्त

Memo train
सुरजपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.