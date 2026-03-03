Fire in sugarcane crops: पूर्व सरपंच के 1 एकड़ खेत में लहलहा रही थी गन्ने की फसल, शरारती तत्वों ने लगा दी आग

बिश्रामपुर. सूरजपुर जिले के लटोरी चौकी अंतर्गत ग्राम पंचायत कसकेला निवासी पूर्व सरपंच राम प्रसाद पैकरा के ग्राम जुड़वानी स्थित फार्म हाउस में सोमवार की दोपहर तेज धूप के बीच अचानक आग की लपटें उठने लगीं। देखते ही देखते आग ने करीब एक एकड़ में तैयार खड़ी गन्ने की फसल (Fire in sugarcane crops) को कुछ ही मिनटों में राख में तब्दील कर दिया। घटना को अज्ञात असामाजिक तत्वों की करतूत बताया जा रहा है। इसकी शिकायत पूर्व सरपंच ने चौकी में दर्ज कराई है।