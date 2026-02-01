Memo train: मेमू ट्रेन में खराबी से 2 घंटे तक जंगल में फंसे रहे यात्री, भोपाल जा रही छात्रा नहीं दे पाई परीक्षा, 2 दिन ट्रेन रही निरस्त

बिश्रामपुर। अंबिकापुर-अनूपपुर के बीच चलने वाली मेमू ट्रेन (Memo train) के लगातार विलंब से परिचालन को लेकर यात्रियों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। गुरुवार को ट्रेन संख्या 68758 का इंजन बीच रास्ते में फेल होने से सैकड़ों यात्री करीब 2 घंटे तक जंगल क्षेत्र में फंसे रहे। इस दौरान पिता के साथ परीक्षा देने भोपाल जा रही एक छात्रा की परीक्षा छूट गई। इधर बाद में मेमू ट्रेन को कोतमा तक लाकर रद्द कर दिया गया। शुक्रवार को भी उक्त मेमू ट्रेन निरस्त रही।