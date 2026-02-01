27 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सुरजपुर

Memo train: मेमू ट्रेन में खराबी से 2 घंटे तक जंगल में फंसे रहे यात्री, भोपाल जा रही छात्रा नहीं दे पाई परीक्षा, 2 दिन ट्रेन रही निरस्त

Memo train: अंबिकापुर से अनूपपुर के लिए रवाना हुई थी मेमू ट्रेन, बिजुरी और कोतमा रेलवे स्टेशन के बाद इंजन में आ गई खराबी

2 min read
Google source verification

सुरजपुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Feb 27, 2026

Memo train

Memo train demo pic

बिश्रामपुर। अंबिकापुर-अनूपपुर के बीच चलने वाली मेमू ट्रेन (Memo train) के लगातार विलंब से परिचालन को लेकर यात्रियों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। गुरुवार को ट्रेन संख्या 68758 का इंजन बीच रास्ते में फेल होने से सैकड़ों यात्री करीब 2 घंटे तक जंगल क्षेत्र में फंसे रहे। इस दौरान पिता के साथ परीक्षा देने भोपाल जा रही एक छात्रा की परीक्षा छूट गई। इधर बाद में मेमू ट्रेन को कोतमा तक लाकर रद्द कर दिया गया। शुक्रवार को भी उक्त मेमू ट्रेन निरस्त रही।

मेमू ट्रेन गुरुवार शाम 6.10 बजे अंबिकापुर से अनूपपुर के लिए रवाना हुई थी, जिसका निर्धारित आगमन समय रात 10 बजे अनूपपुर है। लेकिन बिजुरी और कोतमा के बीच भैयाटोला के पास अचानक पावर इंजन (Memo train) के पाइप में खराबी आ गई, जिससे ट्रेन बीच जंगल में रुक गई।

करीब 2 घंटे बाद दूसरे इंजन की व्यवस्था कर ट्रेन (Memo train) को कोतमा तक लाया गया, जहां से उसे रद्द कर दिया गया। अचानक ट्रेन निरस्त होने से यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। ट्रेन में सवार बिश्रामपुर निवासी चरणजीत सिंह ने बताया कि वे अपनी पुत्री श्रेया को बीकॉम ऑनर्स की परीक्षा दिलाने भोपाल ले जा रहे थे।

उन्हें अनूपपुर से अमरकंटक एक्सप्रेस पकडऩी थी, लेकिन मेमू ट्रेन की देरी के कारण वे समय पर अनूपपुर नहीं पहुंच सके। कोतमा में बिना वैकल्पिक व्यवस्था के ट्रेन (Memo train) रद्द कर दी गई, जिससे उनकी पुत्री की परीक्षा छूट गई।

Memo train: यात्री बोले- अक्सर विलंब चलती है मेमू ट्रेन

यात्रियों का कहना है कि अंबिकापुर-अनूपपुर मेमू (Memo train) अक्सर विलंब से चलती है, जिससे कनेक्टिंग ट्रेनें छूट जाती हैं और आगे की यात्रा प्रभावित होती है। लगातार लेटलतीफी और अब तकनीकी खराबी के कारण लोग मेमू ट्रेन की उपयोगिता पर सवाल उठा रहे हैं।

यात्रियों ने आरोप लगाया कि रेल प्रबंधन मालगाडिय़ों को प्राथमिकता देता है, जबकि यात्री ट्रेनों को बीच रास्ते खड़ा कर दिया जाता है। वहीं दूसरी ओर रेल प्रशासन की ओर से शुक्रवार को भी मेमू ट्रेन रद्द कर दी गई थी, जिससे यात्रियों की परेशानी और बढ़ गई थी।

ये भी पढ़ें

Goods train derail: सूरजपुर में मालगाड़ी के 7 डिब्बे पटरी से उतरे, 16 घंटे से बाधित है आवागमन, राहत कार्य जारी
सुरजपुर
Goods train derail

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

27 Feb 2026 08:38 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Surajpur / Memo train: मेमू ट्रेन में खराबी से 2 घंटे तक जंगल में फंसे रहे यात्री, भोपाल जा रही छात्रा नहीं दे पाई परीक्षा, 2 दिन ट्रेन रही निरस्त

बड़ी खबरें

View All

सुरजपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Goods train derail: सूरजपुर में मालगाड़ी के 7 डिब्बे पटरी से उतरे, 16 घंटे से बाधित है आवागमन, राहत कार्य जारी

Goods train derail
सुरजपुर

नर्सरी में प्रेमिका संग रंगे हाथों पकड़ा गया फॉरेस्ट गार्ड, युवकों ने डंडे-बेल्ट से कर दी धुनाई, Video Viral

युवकों ने डंडे-बेल्ट से कर दी धुनाई (photo source- Patrika)
सुरजपुर

Teacher died in road accident: ट्रैक्टर की टक्कर से स्कूटी सवार शिक्षिका की मौत, मासूम बेटा गंभीर, कुलसचिव की थीं पुत्री

Teacher died in road accident
सुरजपुर

Try to kidnapping: कार सवारों ने की 7वीं की छात्रा के अपहरण की कोशिश, दांत से काटकर भागी, पुलिस ने पकड़ा

Try to kidnapping
सुरजपुर

अवैध गिट्टी खदान धंसने से मजदूर की गई जान

सूरजपुर में दर्दनाक हादसा! अवैध गिट्टी खदान धंसने से मजदूर की गई जान, जांच शुरू(photo-patrika)
सुरजपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.