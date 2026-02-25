सूरजपुर में दर्दनाक हादसा! अवैध गिट्टी खदान धंसने से मजदूर की गई जान, जांच शुरू

जानकारी के अनुसार ग्राम केतका कोलढोडहीपारा निवासी देवशंकर सिंह (40), पिता फुलसाय गोड, मंगलवार सुबह अपने साथियों जंगसाय राउत और बालकेश्वर राउत के साथ गिट्टी तोड़ने अवैध खदान में गया था। दोपहर लगभग दो बजे काम के दौरान अचानक खदान की मिट्टी धंस गई। इससे देवशंकर सिंह मिट्टी के नीचे दब गया। साथियों ने तत्काल उसे बाहर निकालने का प्रयास किया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी।