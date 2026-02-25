25 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

Chhattisgarh Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सुरजपुर

सूरजपुर में दर्दनाक हादसा! अवैध गिट्टी खदान धंसने से मजदूर की गई जान, जांच शुरू

CG News: सूरजपुर जिले के थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम केतका परसपारा में मंगलवार दोपहर अवैध गिट्टी खदान धंसने से एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई।

less than 1 minute read
Google source verification

सुरजपुर

image

Shradha Jaiswal

Feb 25, 2026

सूरजपुर में दर्दनाक हादसा! अवैध गिट्टी खदान धंसने से मजदूर की गई जान, जांच शुरू(photo-patrika)

सूरजपुर में दर्दनाक हादसा! अवैध गिट्टी खदान धंसने से मजदूर की गई जान, जांच शुरू(photo-patrika)

CG News: छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम केतका परसपारा में मंगलवार दोपहर अवैध गिट्टी खदान धंसने से एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद गांव में शोक का माहौल है। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है तथा प्रशासन को भी सूचना दे दी गई है।

CG News: गिट्टी तोड़ने गया था, दोपहर में हुआ हादसा

जानकारी के अनुसार ग्राम केतका कोलढोडहीपारा निवासी देवशंकर सिंह (40), पिता फुलसाय गोड, मंगलवार सुबह अपने साथियों जंगसाय राउत और बालकेश्वर राउत के साथ गिट्टी तोड़ने अवैध खदान में गया था। दोपहर लगभग दो बजे काम के दौरान अचानक खदान की मिट्टी धंस गई। इससे देवशंकर सिंह मिट्टी के नीचे दब गया। साथियों ने तत्काल उसे बाहर निकालने का प्रयास किया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी।

मोबाइल से दी गई सूचना

घटना की जानकारी मृतक के साथ मौजूद जंगसाय राउत ने मोबाइल फोन के माध्यम से परिजनों को दी। सूचना मिलते ही मृतक का भाई देव सिंह और चाचा फुलसाय मौके पर पहुंचे, जहां देवशंकर सिंह मृत अवस्था में मिला।

प्रशासन को सूचना, जांच जारी

पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना की सूचना एसडीएम सूरजपुर को भी दे दी गई है। अवैध खदान संचालन को लेकर भी जांच की जा रही है। मृतक दिहाड़ी मजदूरी कर परिवार का भरण-पोषण करता था और परिवार का प्रमुख सहारा था। अचानक हुए इस हादसे से परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cg news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

25 Feb 2026 08:27 am

Published on:

25 Feb 2026 08:26 am

Hindi News / Chhattisgarh / Surajpur / सूरजपुर में दर्दनाक हादसा! अवैध गिट्टी खदान धंसने से मजदूर की गई जान, जांच शुरू

पत्रिका लाइव अपडेट

Chhattisgarh Budget 2026 Highlights: वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने पेश किया 1 लाख 72 हजार करोड़ का ‘संकल्प’ बजट, जानें इस बार क्या है खास

Chhattisgarh Budget 2026 Live: 12:30 बजे पेश होगा छत्तीसगढ़ का बजट, यहां देखिए पल पल अपडेट्स
रायपुर

बड़ी खबरें

View All

सुरजपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Road accident: भारत माता चौक पर तेज रफ्तार ट्रेलर ने बाइक सवारों को मारी टक्कर, 1 की मौत, दूसरा घायल

Road accident
सुरजपुर

परीक्षा के पहले दिन मातम! 12वीं के दो छात्र बाइक से गिरे

तेज रफ्तार फिर बनी हादसे की वजह (photo source- Patrika)
सुरजपुर

Birthday celebrate on State highway: Video: आधा दर्जन युवकों ने कार के बोनट पर काटा बर्थडे केक, 20 मिनट तक स्टेट हाइवे किया जाम, फंसी रही एम्बुलेंस

Birthday celebrate on state highway
सुरजपुर

Stone pelting: अतिक्रमण हटाने के दौरान जमकर मचा बवाल, जेसीबी और 4 पुलिस वाहनों पर ग्रामीणों ने किया पथराव

Stone pelting
सुरजपुर

Big incident: बंद कमरे में सिगड़ी जलाकर सोए पति-पत्नी और 4 वर्षीय बेटी की दम घुटने से मौत, एक साथ उठीं 3 अर्थियां

Big incident
सुरजपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.