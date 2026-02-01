Birthday celebrate on State highway: Video: आधा दर्जन युवकों ने कार के बोनट पर काटा बर्थडे केक, 20 मिनट तक स्टेट हाइवे किया जाम, फंसी रही एम्बुलेंस

बिश्रामपुर। अंबिकापुर-बनारस स्टेट हाइवे पर आधा दर्जन से अधिक युवकों द्वारा जन्मदिन मनाने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो (Birthday celebrate on State highway) के आधार पर सूरजपुर जिले की लटोरी पुलिस ने अंबिकापुर निवासी अंशुल अग्रवाल व अमितेश गुप्ता सहित आधा दर्जन युवकों के खिलाफ धारा 285, 126 (2) के तहत जुर्म दर्ज कर मामले की जांच शुरू की है। यह मामला 16 फरवरी की देर शाम ग्राम पंचायत सोनवाही के नारायणपुर बस्ती अंतर्गत आरव रेस्टोरेंट के सामने का है।