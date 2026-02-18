Job fraud: रेलवे में नौकरी लगाने के नाम पर 2.38 लाख की ठगी, फरार आरोपी 9 माह बाद गिरफ्तार

विश्रामपुर। रेलवे में भृत्य पद पर नौकरी लगवाने के नाम एक युवक से 2 आरोपियों ने 2 लाख 38 हजार रुपए की ठगी की गई थी। जब नौकरी नहीं लगी तो उसने रुपयों की मांग की, लेकिन 70 हजार वापस (Job fraud) करने के बाद बाकी के रुपए वे नहीं दे रहे थे। पीडि़त ने इसकी रिपोर्ट जयनगर थाने में दर्ज कराई थी। मामले में पुलिस ने एक आरोपी को मई 2025 में गिरफ्तार किया था, जबकि उसका साथी फरार था। 9 माह बाद पुलिस ने फरार आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।