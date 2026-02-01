Stone pelting: अतिक्रमण हटाने के दौरान जमकर मचा बवाल, जेसीबी और 4 पुलिस वाहनों पर ग्रामीणों ने किया पथराव

विश्रामपुर। बिश्रामपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत सुंदरगंज में बुधवार को शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान जमकर बवाल मचा। विरोध (Stone pelting) कर रहे लोगों ने जेसीबी मशीन समेत 4 पुलिस वाहन पर पथराव कर दिया, जिसके बाद कार्रवाई रोकनी पड़ी। शासकीय सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में लटोरी तहसीलदार ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने पथराव करने वाले 18 लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज किया है।