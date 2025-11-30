Birthday celebration on road: Video: बीच सडक़ कार के बोनट पर के काटकर जन्मदिन मनाने वाले BMO समेत 2 के खिलाफ हुई एफआईआर

बैकुंठपुर। बीच सडक़ पर शुक्रवार की रात कार रोककर सोनहत के बीएमओ (Birthday celebration on road) ने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया था। इस दौरान बीएमओ का एक साथी भी मौजूद था। दोनों ने कार के बोनट पर केक रखकर काटा और जमकर आतिशबाजी भी की। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इसे संज्ञान में लेकर बैकुंठपुर कोतवाली पुलिस ने बीएमओ डॉ. अनित बखला व उसके दोस्त के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर लिया है।