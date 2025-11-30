Birthday celebration on road: Video: बीच सडक़ कार के बोनट पर के काटकर जन्मदिन मनाने वाले BMO समेत 2 के खिलाफ हुई एफआईआर

Patrika LogoSwitch to English

कोरीया

Birthday celebration on road: Video: बीच सडक़ कार के बोनट पर के काटकर जन्मदिन मनाने वाले BMO समेत 2 के खिलाफ हुई एफआईआर

Birthday celebration on road: सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले को लिया संज्ञान में, सडक़ पर बर्थडे मनाने को लेकर हाईकोर्ट ने दे रखे हैं सख्त निर्देश

2 min read
Google source verification

कोरीया

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Nov 30, 2025

Birthday celebration on road

BMO cut cake on car bonnet (Photo- Patrika)

बैकुंठपुर। बीच सडक़ पर शुक्रवार की रात कार रोककर सोनहत के बीएमओ (Birthday celebration on road) ने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया था। इस दौरान बीएमओ का एक साथी भी मौजूद था। दोनों ने कार के बोनट पर केक रखकर काटा और जमकर आतिशबाजी भी की। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इसे संज्ञान में लेकर बैकुंठपुर कोतवाली पुलिस ने बीएमओ डॉ. अनित बखला व उसके दोस्त के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर लिया है।

कोरिया जिले के ग्राम आनी निवासी डॉ. अनित बखला सोनहत में बीएमओ के पद पर पदस्थ हैं। उन्होंने अपना जन्मदिन 28 नवंबर की रात अपने दोस्तों के साथ अलग ही अंदाज में सेलिब्रेट (Birthday celebration on road) किया। उन्होंने बैकुंठपुर से लगे रामपुर तिराहा के पास बीच सडक़ पर कार क्रमांक सीजी 16 सीआर- 0016 खड़ी की और उसके बोनट पर केक रखकर काटा।

आतिशबाजी भी की गई। बीएमओ ने हाईकोर्ट के उस निर्देश की भी अवहेलना की, जिसमें बीच सडक़ पर केक काटकर जन्मदिन न मनाने के सख्त निर्देश हैं। जन्मदिन मनाने का वीडियो (Birthday celebration on road) सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था।

इसके बाद बैकुंठपुर पुलिस ने मामले में बीएमओ डॉ. अनित बखला व साथ ग्राम रामपुर निवासी अल्तमस के खिलाफ बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया है।

इन धाराओं में एफआईआर दर्ज

पुलिस ने बताया कि सडक़ पर इस प्रकार वाहन खड़ा करने से आवागमन बाधित हुआ और पटाखे फोडऩे से आमजन के जीवन को खतरा उत्पन्न हुआ। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश के बाद वायरल वीडियो (Birthday celebration on road) की पुष्टि पर दोनों युवकों के खिलाफ कार्रवाई की गई।

दोनों के खिलाफ बीएनएस 2023 की धारा 285-विस्फोटक पदार्थ से उपेक्षापूर्ण कार्य, धारा 288- लोकमार्ग पर अवरोध उत्पन्न करना, धारा 3 (5)- मोटरयान अधिनियम, धारा 122 वाहन को अनुचित ढंग से खड़ा करना तथा धारा 177- यातायात नियमों का उल्लंघन के तहत एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस मामले (Birthday celebration on road) की जांच कर रही है।

Big fraud: गड़ा धन निकालने के नाम पर 21 तोला सोने के बिस्किट और कैश ले उड़ा था ढोंगी बाबा, 6 साल बाद गिरफ्तार
अंबिकापुर
Big fraud

Hindi News / Chhattisgarh / Koria / Birthday celebration on road: Video: बीच सडक़ कार के बोनट पर के काटकर जन्मदिन मनाने वाले BMO समेत 2 के खिलाफ हुई एफआईआर

कोरीया

छत्तीसगढ़

Ration scam: 11 लाख रुपए का चावल और नमक का घोटाला, राशन दुकान संचालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज

Ration scam
कोरीया

BMO celebrated birthday on NH: अब बीएमओ ने एनएच पर मनाया बर्थ-डे, हाईकोर्ट के निर्देशों की उड़ाईं धज्जियां, कार के बोनट पर काटा केक, Video वायरल

BMO celebrated birthday on NH
कोरीया

CG rape case: रेप केस में आजीवन कारावास की काट रहा था सजा, पैरोल पर लौटकर नाबालिग बेटी और भतीजी से किया बलात्कार, फिर मिली 10-10 साल की सजा

CG rape case
कोरीया

Elephants killed villager: मालगाड़ी गुजरी तो बिदक गए रेलवे ट्रैक के पास खड़े 11 हाथी, बुजुर्ग को कुचलकर मार डाला

Elephants killed villager
कोरीया

Farmer murder: खलिहान में सोए किसान की आधी रात पत्थर से सिर कुचलकर हत्या, बेटा गिरफ्तार, इस वजह से मारा

Farmer murder
कोरीया
