Big fraud: गड़ा धन निकालने के नाम पर 21 तोला सोने के बिस्किट और कैश ले उड़ा था ढोंगी बाबा, 6 साल बाद गिरफ्तार

अंबिकापुर. शहर के एक व्यक्ति से पूजा पाठ कर गड़ा धन निकालने (Big fraud) के नाम पर 21 तोला सोने के बिस्किट और 40 हजार रुपए कैश की ठगी करने वाले ढोंगी बाबा को कोतवाली पुलिस ने प्रोडक्शन वारंट पर लाकर कार्रवाई की है। मामला वर्ष 2019 का है। गिरफ्तारी के हर संभव प्रयास के बाद भी जब पुलिस को सफलता नहीं मिली तो वर्ष 2021 में खात्मा कर फाइल को बंद कर दिया था। इसी बीच बलरामपुर पुलिस ने इसी तरह के मामले में वर्ष 2020 से फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया था। आरोपी रामानुजगंज जेल में बंद था। कोतवाली पुलिस ने बंद फाइल को ओपन कर आरोपी को प्रोडक्शन वारंट पर लेकर पूछताछ की तो उसने अपराध स्वीकार किया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई कर न्यायालय में पेश कर दिया है।