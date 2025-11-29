Big fraud: गड़ा धन निकालने के नाम पर 21 तोला सोने के बिस्किट और कैश ले उड़ा था ढोंगी बाबा, 6 साल बाद गिरफ्तार

Fake baba arrested (Photo- Patrika)
अंबिकापुर. शहर के एक व्यक्ति से पूजा पाठ कर गड़ा धन निकालने (Big fraud) के नाम पर 21 तोला सोने के बिस्किट और 40 हजार रुपए कैश की ठगी करने वाले ढोंगी बाबा को कोतवाली पुलिस ने प्रोडक्शन वारंट पर लाकर कार्रवाई की है। मामला वर्ष 2019 का है। गिरफ्तारी के हर संभव प्रयास के बाद भी जब पुलिस को सफलता नहीं मिली तो वर्ष 2021 में खात्मा कर फाइल को बंद कर दिया था। इसी बीच बलरामपुर पुलिस ने इसी तरह के मामले में वर्ष 2020 से फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया था। आरोपी रामानुजगंज जेल में बंद था। कोतवाली पुलिस ने बंद फाइल को ओपन कर आरोपी को प्रोडक्शन वारंट पर लेकर पूछताछ की तो उसने अपराध स्वीकार किया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई कर न्यायालय में पेश कर दिया है।
शहर के केदारपुर सहेली गली निवासी जगदीश विश्वकर्मा की पहचान वर्ष 2019 में संजय मिश्रा एवं इसके अन्य साथियों से हुई थी। इनके द्वारा पूजा-पाठ कर गड़ा धन निकालने के नाम पर जगदीश से 40 हजार रुपए नकद एवं 21 तोला सोने के बिस्किट की ठगी (Big fraud) कर ली गई थी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गए थे।
जगदीश विश्वकर्मा ने मामले की रिपोर्ट कोतवाली में दर्ज कराई थी। पुलिस आरोपियों के खिलाफ 420, 34 के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना कर रही थी। कोतवाली पुलिस आरोपियों (Big fraud) की खोजबीन कर रही थी। हर संभव के बावजूद भी आरोपियों के बारे में कुछ पता नहीं चलने पर पुलिस ने 10 अगस्त को मामले में खात्मा डालकर फाइल बंद कर दिया था।
बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के थाना शंकरगढ़ में वर्ष 2020 इसी तरह की घटना को अंजाम दिया गया था। बलरामपुर पुलिस मामल में फरार चल रहे संजय मिश्रा पिता बैजनाथ मिश्रा (Big fraud) उम्र 38 वर्ष निवासी इटावरी थाना जावा, जिला रीवा मध्यप्रदेश को गिरफ्तार किया था। 14 अक्टूबर 2025 से वह जिला जेल रामानुजगंज में बंद था।
मामले (Big fraud) की जानकारी होने पर कोतवाली पुलिस ने वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर बंद फाइल को ओपन कर रामानुजगंज जेल में बंद आरोपी संजय मिश्रा को प्रोडक्शन वारंट पर लिया था। पुलिस ने आरोपी से पूछताछ की तो उसने वारदात को अंजाम देने की बात स्वीकार की। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई कर न्यायालय में पेश कर दिया है।
