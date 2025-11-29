BMO celebrated birthday on NH: अब बीएमओ ने एनएच पर मनाया बर्थ-डे, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की उड़ाईं धज्जियां, कार के बोनट पर काटा केक, Video वायरल

BMO cut cake on Car bonnet on NH (Photo- Video grab)
बैकुंठपुर। बीच सडक़ पर केक काटकर जन्मदिन मनाने का सिलसिला जारी है। इसमें अधिकारी से लेकर कर्मचारी व नेता तक पीछे नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अवहेलना करते हुए ऐसे लोग अपना जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसी बीच कोरिया जिले के सोनहत बीएमओ (BMO celebrated birthday on NH) का नेशनल हाइवे पर कार के बोनट पर केक काटकर जन्मदिन मनाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। केक काटने के दौरान जमकर आतिशबाजी भी की जा रही है। वायरल वीडियो 28 नवंबर की रात का बताया जा रहा है।
वायरल वीडियो में केक काट रहा शख्स कोरिया जिले के सोनहत अस्पताल में पदस्थ बीएमओ अनीत बखला का है। बीएमओ का 28 नवंबर को जन्मदिन (BMO celebrated birthday on NH) था। जन्मदिन को उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मनाया। उन्होंने बैकुंठपुर गेज नदी पुल के पास नेशनल हाइवे क्रमांक-43 पर ब्लैक कलर की कार क्रमांक सीजी 16 सीआर- 0016 खड़ी की।
फिर कार की बोनट पर केक रखकर काटा। इस दौरान उनके दोस्त भी साथ थे, जो हेप्पी बर्थडे सॉंग गा रहे थे। इस दौरान जमकर आतिशबाजी (BMO celebrated birthday on NH) भी की गई। मौके पर मौजूद दोस्तों ने ही अपने मोबाइल में इसका वीडियो बनाया। अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
करीब डेढ़ महीने पूर्व प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री के करीबी नेता व सहायक निज सचिव ने भी अपनी पत्नी का बीच सडक़ पर कार पर केक काटकर बर्थडे सेलिबे्रट किया था। इसका वीडियो वायरल (BMO celebrated birthday on NH) होने के बाद पुलिस ने अपराध दर्ज किया था। देखने वाली बात होगी कि क्या बीएमओ के खिलाफ भी पुलिस कोई ठोस कदम उठाएगी?
बीच सडक़ पर बर्थडे मनाने (BMO celebrated birthday on NH) को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। इसके बावजूद कुछ लोग आदेश की अवहेलना करते नजर आते हैं। इनमें सरकारी अधिकारी-कर्मचारी भी पीछे नहीं हैं। ऐसा नहीं है क बीएमओ को सुप्रीम कोर्ट के नियम पता नहीं होंगे, इसके बावजूद उन्होंने बीच सडक़ पर बर्थडे सेलिब्रेट किया।
