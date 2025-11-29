BMO celebrated birthday on NH: अब बीएमओ ने एनएच पर मनाया बर्थ-डे, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की उड़ाईं धज्जियां, कार के बोनट पर काटा केक, Video वायरल

बैकुंठपुर। बीच सडक़ पर केक काटकर जन्मदिन मनाने का सिलसिला जारी है। इसमें अधिकारी से लेकर कर्मचारी व नेता तक पीछे नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अवहेलना करते हुए ऐसे लोग अपना जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसी बीच कोरिया जिले के सोनहत बीएमओ (BMO celebrated birthday on NH) का नेशनल हाइवे पर कार के बोनट पर केक काटकर जन्मदिन मनाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। केक काटने के दौरान जमकर आतिशबाजी भी की जा रही है। वायरल वीडियो 28 नवंबर की रात का बताया जा रहा है।