Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

इमरान खान

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोरीया

BMO celebrated birthday on NH: अब बीएमओ ने एनएच पर मनाया बर्थ-डे, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की उड़ाईं धज्जियां, कार के बोनट पर काटा केक, Video वायरल

BMO celebrated birthday on NH: सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद लोग लगातार कर रहे इस तरह की हरकतें, सरकारी अधिकारी-कर्मचारी भी आदेश को रख रहे ताक पर

2 min read
Google source verification

कोरीया

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Nov 29, 2025

BMO celebrated birthday on NH

BMO cut cake on Car bonnet on NH (Photo- Video grab)

बैकुंठपुर। बीच सडक़ पर केक काटकर जन्मदिन मनाने का सिलसिला जारी है। इसमें अधिकारी से लेकर कर्मचारी व नेता तक पीछे नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अवहेलना करते हुए ऐसे लोग अपना जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसी बीच कोरिया जिले के सोनहत बीएमओ (BMO celebrated birthday on NH) का नेशनल हाइवे पर कार के बोनट पर केक काटकर जन्मदिन मनाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। केक काटने के दौरान जमकर आतिशबाजी भी की जा रही है। वायरल वीडियो 28 नवंबर की रात का बताया जा रहा है।

वायरल वीडियो में केक काट रहा शख्स कोरिया जिले के सोनहत अस्पताल में पदस्थ बीएमओ अनीत बखला का है। बीएमओ का 28 नवंबर को जन्मदिन (BMO celebrated birthday on NH) था। जन्मदिन को उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मनाया। उन्होंने बैकुंठपुर गेज नदी पुल के पास नेशनल हाइवे क्रमांक-43 पर ब्लैक कलर की कार क्रमांक सीजी 16 सीआर- 0016 खड़ी की।

फिर कार की बोनट पर केक रखकर काटा। इस दौरान उनके दोस्त भी साथ थे, जो हेप्पी बर्थडे सॉंग गा रहे थे। इस दौरान जमकर आतिशबाजी (BMO celebrated birthday on NH) भी की गई। मौके पर मौजूद दोस्तों ने ही अपने मोबाइल में इसका वीडियो बनाया। अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

स्वास्थ्य मंत्री के करीबी ने भी मनाया था बर्थडे

करीब डेढ़ महीने पूर्व प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री के करीबी नेता व सहायक निज सचिव ने भी अपनी पत्नी का बीच सडक़ पर कार पर केक काटकर बर्थडे सेलिबे्रट किया था। इसका वीडियो वायरल (BMO celebrated birthday on NH) होने के बाद पुलिस ने अपराध दर्ज किया था। देखने वाली बात होगी कि क्या बीएमओ के खिलाफ भी पुलिस कोई ठोस कदम उठाएगी?

BMO celebrated birthday on NH: सुप्रीम कोर्ट के हैं सख्त निर्देश

बीच सडक़ पर बर्थडे मनाने (BMO celebrated birthday on NH) को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। इसके बावजूद कुछ लोग आदेश की अवहेलना करते नजर आते हैं। इनमें सरकारी अधिकारी-कर्मचारी भी पीछे नहीं हैं। ऐसा नहीं है क बीएमओ को सुप्रीम कोर्ट के नियम पता नहीं होंगे, इसके बावजूद उन्होंने बीच सडक़ पर बर्थडे सेलिब्रेट किया।

ये भी पढ़ें

CG rape case: रेप केस में आजीवन कारावास की काट रहा था सजा, पैरोल पर लौटकर नाबालिग बेटी और भतीजी से किया बलात्कार, फिर मिली 10-10 साल की सजा
कोरीया
CG rape case

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

29 Nov 2025 02:22 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Koria / BMO celebrated birthday on NH: अब बीएमओ ने एनएच पर मनाया बर्थ-डे, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की उड़ाईं धज्जियां, कार के बोनट पर काटा केक, Video वायरल

बड़ी खबरें

View All

कोरीया

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG rape case: रेप केस में आजीवन कारावास की काट रहा था सजा, पैरोल पर लौटकर नाबालिग बेटी और भतीजी से किया बलात्कार, फिर मिली 10-10 साल की सजा

CG rape case
कोरीया

Elephants killed villager: मालगाड़ी गुजरी तो बिदक गए रेलवे ट्रैक के पास खड़े 11 हाथी, बुजुर्ग को कुचलकर मार डाला

Elephants killed villager
कोरीया

Farmer murder: खलिहान में सोए किसान की आधी रात पत्थर से सिर कुचलकर हत्या, बेटा गिरफ्तार, इस वजह से मारा

Farmer murder
कोरीया

Guideline for street dogs: यहां आवारा कुत्तों को खुली जगह भोजन खिलाने पर लगा प्रतिबंध, पोस्टर में लिखी चेतावनी, पशु प्रेमी बोले- हम तो खिलाएंगे

Guideline for street dogs
कोरीया

Political protest: भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को काला झंडा दिखाने की तैयारी में थे कांग्रेसी, पूर्व विधायक समेत कार्यकर्ता गिरफ्तार

Political protest
कोरीया
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.