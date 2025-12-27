Limca world record: लिम्का बुक ऑफ World रेकॉर्ड होल्डर की टीम पहुंची कोरिया, साझा की 1980 में भीषण बाढ़ में फंसे परिवार की कहानी

बैकुंठपुर। लिम्का बुक ऑफ वल्र्ड रिकॉर्ड होल्डर (Limca world record) की टीम विश्व शांति विश्व पदयात्रा कर कोरिया पहुंची। इस दौरान अवध बिहारी लाल, जितेन्द्र प्रताप, महेन्द्र प्रताप एवं डेंजर्स एडवेंचर्स स्पोट्र्स के सदस्य व पर्वतारोही गोविन्दा नन्द ने कलेक्टर चन्दन त्रिपाठी से मुलाकात की। उन्होंने कलेक्टर से अपने अनुभव साझा किए और इस पदयात्रा के उद्देश्य बताए। कलेक्टर से उन्होंने 1980 में आए भीषण बाढ़ में फंसे अवध बिहारी लाल के परिवार की कहानी भी बताई।