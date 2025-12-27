27 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोरीया

Limca world record: लिम्का बुक ऑफ World रेकॉर्ड होल्डर की टीम पहुंची कोरिया, साझा की 1980 में भीषण बाढ़ में फंसे परिवार की कहानी

Limca world record: टीम ने कोरिया कलेक्टर से की मुलाकात, कहा- विश्व शांति, विश्व पदयात्रा के दौरान टीम का एक साथी हो चुका है शहीद

less than 1 minute read
Google source verification

कोरीया

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Dec 27, 2025

Limca world record

Limca book of world record holders team meet with Korea Collector (Photo- Patrika)

बैकुंठपुर। लिम्का बुक ऑफ वल्र्ड रिकॉर्ड होल्डर (Limca world record) की टीम विश्व शांति विश्व पदयात्रा कर कोरिया पहुंची। इस दौरान अवध बिहारी लाल, जितेन्द्र प्रताप, महेन्द्र प्रताप एवं डेंजर्स एडवेंचर्स स्पोट्र्स के सदस्य व पर्वतारोही गोविन्दा नन्द ने कलेक्टर चन्दन त्रिपाठी से मुलाकात की। उन्होंने कलेक्टर से अपने अनुभव साझा किए और इस पदयात्रा के उद्देश्य बताए। कलेक्टर से उन्होंने 1980 में आए भीषण बाढ़ में फंसे अवध बिहारी लाल के परिवार की कहानी भी बताई।

दरअसल पदयात्रा की टीम (Limca world record) भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार की संचालित विभिन्न योजनाओं की पूर्ति के लिए अभियान एवं जन जागरुकता कार्यक्रम कर रही है। यह विभिन्न जनपद की विश्वशांति विश्व पदयात्रा व रथयात्रा के माध्यम से अभियान चलाकर किया जा रहा है।

सदस्यों (Limca world record) का कहना है कि वर्ष 1980 से पहले आए भीषण बाढ़ में अवध बिहारी लाल का पूरा परिवार जलमग्न क्षेत्र में फंस गया था। उस भयावह आपदा में एक बरगद के पेड़ को पकडक़र कई घंटों तक संघर्ष किया। फिर रेस्क्यू टीम व सेना के जवानों ने उन्हें बचाया था।

इसी घटना ने पर्यावरण संरक्षण, वन एवं जल संरक्षण, सडक़ सुरक्षा, स्वच्छ भारत, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ और मतदाता जागरुकता के लिए जीवन समर्पित करने की प्रेरणा दी। यात्रा के दौरान टीम (Limca world record) का एक सदस्य अपने कर्तव्य पथ पर शहीद भी हो चुका है।

Limca world record: माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक भी की यात्रा

सदस्यों ने बताया कि वर्ष 2018 में पदयात्रा के दौरान दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक यात्रा कर टीम ने उपलब्धि अपने नाम की। साथ ही विभिन्न स्कूलों, कॉलेजों, गांवों एवं सार्वजनिक स्थलों पर पहुंचकर जनजागरुकता अभियान और स्थलीय निरीक्षण भी किया गया है। कोरिया में टीम (Limca world record) ने विभिन्न कार्यक्रम में आम जनता को जागरूक किया।

ये भी पढ़ें

Patwari suspended: Video: फेक वीडियो कहकर जिस पटवारी ने 2 युवकों को पकड़वाया, वह निकला असली, वसूली करता दिखा, अब सस्पेंड
कोरीया
Patwari suspended

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

27 Dec 2025 03:12 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Koria / Limca world record: लिम्का बुक ऑफ World रेकॉर्ड होल्डर की टीम पहुंची कोरिया, साझा की 1980 में भीषण बाढ़ में फंसे परिवार की कहानी

बड़ी खबरें

View All

कोरीया

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Double murder case: सास-ससुर को जिंदा जलाने वाले दामाद को बिक्री किया था कट्टा, आरोपी बिहार से गिरफ्तार

Double murder case
कोरीया

Patwari suspended: Video: फेक वीडियो कहकर जिस पटवारी ने 2 युवकों को पकड़वाया, वह निकला असली, वसूली करता दिखा, अब सस्पेंड

Patwari suspended
कोरीया

Blackmailing: वीडियो एडिट कर पटवारी को भेजा, बोला- 2.50 लाख रुपए दो, वरना वायरल कर दूंगा, पुलिस ने प्लान बनाकर दबोचा

Blackmailing
कोरीया

Brutal murder: दिनदहाड़े फावड़ा मारकर की चाचा की हत्या, फिर कुएं में कूद गया आरोपी, उसकी भी मौत

Brutal murder
कोरीया

374 पदों पर होगी भर्ती, 5वीं से 8वीं पास कर सकते है आवेदन

CG Job: बेरोजगारों के लिए नौकरी का सुनहरा अवसर, 374 पदों पर होगी भर्ती, 5वीं से 8वीं पास कर सकते है आवेदन
कोरीया
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.