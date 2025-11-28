Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोरीया

CG rape case: रेप केस में आजीवन कारावास की काट रहा था सजा, पैरोल पर लौटकर नाबालिग बेटी और भतीजी से किया बलात्कार, फिर मिली 10-10 साल की सजा

CG rape case: जेल से पैरोल पर छूटकर घर लौटे आरोपी ने दिया था वारदात को अंजाम, भतीजी को भी जंगल में ले जाकर बनाया हवस का शिकार, दोनों प्रकरणों में कोर्ट ने फिर दी सश्रम कारावास की सजा

3 min read
Google source verification

कोरीया

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Nov 28, 2025

CG rape case

Demo pic (Photo- Patrika)

बैकुंठपुर। कोरिया जिला एवं अपर सत्र न्यायालय ने अपनी नाबालिग बेटी से घर में तथा भतीजी को जंगल में ले जाकर बलात्कार (CG rape case) करने वाले आरोपी को दोनों प्रकरण में 10-10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी पूर्व से बलात्कार के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा था। एक वर्ष पूर्व ही वह पैरोल पर छूटकर घर लौटा था। इसके बाद उसने बेटी व भतीजी को अपनी हवस का शिकार बनाया था।

लोक अभियोजक के अनुसार 11 वर्षीय नाबालिग पीडि़ता ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि 19 अक्टूबर 2024 की रात करीब 12 बजे उसके पिता ने जान से मारने की धमकी देकर घर में उससे बलात्कार (CG rape case) किया है। वहीं 21 अक्टूबर को दोपहर में लकड़ी लेने के बहाने जंगल में ले जाकर अनाचार किया।

मामले में पीडि़ता की उम्र 12 वर्ष से कम होने एवं आरोपी के संरक्षक होने के बावजूद अनैतिक कृत्य करने पर धारा 64(2), 65(2), 87, 127 बीएनएस एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 6 का अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया था। वहीं 22 अक्टूबर 2024 को दूसरीनाबालिग 12 वर्षीय पीडि़ता ने रिपोर्ट (CG rape case) दर्ज कराई थी,

जिसमें बताया था कि उसका चाचा 21 अक्टूबर की शाम करीब 5 बजे गलत काम करने की नीयत से हाथ पकडक़र खींचते हुए जंगल ले गया था। यहां जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ बलात्कार (CG rape case) किया है। दोनों ही मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया।

मामले की गंभीरता को ध्यान में रखकर विशेष टीम गठित कर आरोपी की तलाश शुरू की गई थी। आरोपी के जल्द नहीं पकडऩे पर अन्य घटना को अंजाम देने की आशंका बनी हुई थी। आशंका इसलिए भी थी क्योंकि आरोपी को पहले रेप के केस में आजीवन कारावास (CG rape case) की सजा मिली थी। जो केंद्रीय जेल अंबिकापुर में सजा काट रहा था और पैरोल पर छूट कर अपने घर आया था।

चार दिन बाद कोरबा जंगल से पकड़ा गया था आरोपी

पुलिस की विशेष टीम ने आरोपी के रिश्तेदार, पड़ोसियों एवं आसपास के गांव वालों से पूछताछ कर उसकी खोजबीन कर रही थी। आरोपी (CG rape case) घटना के बाद 21 अक्टूबर की रात्रि से ही फरार हो गया था। आरोपी अपने पास मोबाइल नहीं रखा था। हालांकि आरोपी ने एक-2 बार अन्य व्यक्ति के मोबाइल का उपयोग किया था।

साइबर सेल के टेक्निकल इनपुट एवं आसपास क्षेत्र के लोगों से मिली सूचना के आधार पर आरोपी को जिला कोरबा के थाना बांगो क्षेत्र के बुरनी झरिया आमाटिकरा एवं चौकी कोरबी थाना पासान क्षेत्र के पहाड़ी एरिया एवं उसके आसपास के क्षेत्र ग्राम बनेया सरमहा से गिरफ्तार किया गया था।

CG rape case: कोर्ट ने सुनाई 10-10 साल की सजा

पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मामले (CG rape case) की सुनवाई जिला एवं अपर सत्र न्यायालय बैकुंठपुर में चल रही थी। इस मामले में शुक्रवार को कोर्ट ने आरोपी पिता को दोनों प्रकरण में धारा 64(2-च,द), 65(2), 87, 351(3), पॉक्सो एक्ट की धारा 6 में 10-10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

ये भी पढ़ें

MLA caste certificate case: Video: जाति प्रमाण पत्र मामले में विधायक बोलीं- धन सिंह धुर्वे कहते हैं कि रोड छाप वकील हूं…, कुत्ते भौंकते रहते हैं-हाथी चलता रहता है
अंबिकापुर
MLA caste certificate case

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

28 Nov 2025 07:42 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Koria / CG rape case: रेप केस में आजीवन कारावास की काट रहा था सजा, पैरोल पर लौटकर नाबालिग बेटी और भतीजी से किया बलात्कार, फिर मिली 10-10 साल की सजा

बड़ी खबरें

View All

कोरीया

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Elephants killed villager: मालगाड़ी गुजरी तो बिदक गए रेलवे ट्रैक के पास खड़े 11 हाथी, बुजुर्ग को कुचलकर मार डाला

Elephants killed villager
कोरीया

Farmer murder: खलिहान में सोए किसान की आधी रात पत्थर से सिर कुचलकर हत्या, बेटा गिरफ्तार, इस वजह से मारा

Farmer murder
कोरीया

Guideline for street dogs: यहां आवारा कुत्तों को खुली जगह भोजन खिलाने पर लगा प्रतिबंध, पोस्टर में लिखी चेतावनी, पशु प्रेमी बोले- हम तो खिलाएंगे

Guideline for street dogs
कोरीया

Political protest: भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को काला झंडा दिखाने की तैयारी में थे कांग्रेसी, पूर्व विधायक समेत कार्यकर्ता गिरफ्तार

Political protest
कोरीया

Crime video viral: भरी पंचायत में महिला और युवक का मुंह किया काला, फिर पहनाई जूतों की माला, 3 बच्चों की मां का अफेयर, देखें वायरल Video

Love affair
कोरीया
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.