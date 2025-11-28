CG rape case: रेप केस में आजीवन कारावास की काट रहा था सजा, पैरोल पर लौटकर नाबालिग बेटी और भतीजी से किया बलात्कार, फिर मिली 10-10 साल की सजा

बैकुंठपुर। कोरिया जिला एवं अपर सत्र न्यायालय ने अपनी नाबालिग बेटी से घर में तथा भतीजी को जंगल में ले जाकर बलात्कार (CG rape case) करने वाले आरोपी को दोनों प्रकरण में 10-10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी पूर्व से बलात्कार के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा था। एक वर्ष पूर्व ही वह पैरोल पर छूटकर घर लौटा था। इसके बाद उसने बेटी व भतीजी को अपनी हवस का शिकार बनाया था।