CG Job: बेरोजगारों के लिए नौकरी का सुनहरा अवसर, 374 पदों पर होगी भर्ती, 5वीं से 8वीं पास कर सकते है आवेदन

CG Job: भरतपुर जिला रोजगार कार्यालय मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर द्वारा जिले के बेरोजगार युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से रोजगार मेला/प्लेसमेंट कैम्प का आयोजन किया जा रहा है। यह रोजगार मेला तीन चरणों में आयोजित होगा, जिसके अंतर्गत 22 दिसंबर 2025, सोमवार को जिला रोजगार कार्यालय मनेन्द्रगढ़ में, 23 दिसंबर 2025, मंगलवार को जनपद पंचायत खड़गवां में तथा 24 दिसंबर 2025, बुधवार को जनपद पंचायत भरतपुर जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर छत्तीसगढ़ में आयोजन किया जाएगा। इस रोजगार मेले में निजी क्षेत्र के विभिन्न प्रतिष्ठानों से कुल 374 रिक्त पद प्राप्त हुए हैं, जिन पर योग्य अभ्यर्थियों की भर्ती की जाएगी।
रोजगार मेले के माध्यम से विभिन्न पदों पर चयन किया जाएगा, जिनमें सिक्योरिटी गार्ड, सिक्योरिटी सुपरवाइजर, वेल्डर, फिटर, ग्राइंडर मैन, पेंटर/पावर कोटिंग तथा स्मॉल होइस्ट ऑपरेटर जैसे पद शामिल हैं। नियोजक मेसर्स सेल्फ इंटेलिजेंस सिक्योरिटी सर्विसेस लिमिटेड, भिलाई द्वारा विभिन्न पदों के लिए योग्यताएं और वेतनमान निर्धारित किए गए हैं। सिक्योरिटी गार्ड पद के लिए 5वीं से 8वीं पास अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, जिनके लिए 10,000 से 13,000 रुपये प्रतिमाह वेतन निर्धारित है।
वहीं 10वीं से 12वीं पास योग्यता वाले सिक्योरिटी गार्ड के लिए 11,000 से 15,000 रुपये प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा। सिक्योरिटी सुपरवाइजर पद के लिए स्नातक पास अभ्यर्थियों की आवश्यकता है, जिनके लिए 12,000 से 17,000 रुपये प्रतिमाह वेतन निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त वेल्डर, फिटर, ग्राईडर मैन, पेंटर/पावर कोटिंग तथा स्मॉल होइस्ट ऑपरेटर पदों के लिए आईटीआई पास योग्यता अनिवार्य रखी गई है और इन सभी पदों के लिए 15,000 से 20,000 रुपये प्रतिमाह वेतन निर्धारित किया गया है।
रोजगार मेले में 5वीं पास से लेकर स्नातक तक की योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं। प्रत्येक पद के लिए न्यूनतम एवं अधिकतम शैक्षणिक योग्यता अलग-अलग निर्धारित की गई है। इच्छुक एवं पात्र उम्मीदवारों को निर्धारित तिथि एवं स्थल पर अपने सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना अनिवार्य है।
अभ्यर्थियों को अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र, बायोडाटा, पहचान पत्र, जाति एवं निवास प्रमाण पत्र, रोजगार कार्यालय का पंजीयन प्रमाण पत्र, आधार कार्ड तथा पासपोर्ट साइज फोटो साथ लेकर आना होगा। जिला रोजगार कार्यालय द्वारा युवाओं से इस सुनहरे अवसर का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की गई है।
