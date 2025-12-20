20 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

T20 World Cup 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोरीया

CG Job: बेरोजगारों के लिए नौकरी का सुनहरा अवसर, 374 पदों पर होगी भर्ती, 5वीं से 8वीं पास कर सकते है आवेदन

CG Job: 10वीं से 12वीं पास योग्यता वाले सिक्योरिटी गार्ड के लिए 11,000 से 15,000 रुपये प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा। सिक्योरिटी सुपरवाइजर पद के लिए स्नातक पास अभ्यर्थियों की आवश्यकता है, जिनके लिए 12,000 से 17,000 रुपये प्रतिमाह वेतन निर्धारित किया गया है।

2 min read
Google source verification

कोरीया

image

Love Sonkar

Dec 20, 2025

CG Job: बेरोजगारों के लिए नौकरी का सुनहरा अवसर, 374 पदों पर होगी भर्ती, 5वीं से 8वीं पास कर सकते है आवेदन

बेरोजगारों के लिए नौकरी का सुनहरा अवसर (Photo Patrika)

CG Job: भरतपुर जिला रोजगार कार्यालय मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर द्वारा जिले के बेरोजगार युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से रोजगार मेला/प्लेसमेंट कैम्प का आयोजन किया जा रहा है। यह रोजगार मेला तीन चरणों में आयोजित होगा, जिसके अंतर्गत 22 दिसंबर 2025, सोमवार को जिला रोजगार कार्यालय मनेन्द्रगढ़ में, 23 दिसंबर 2025, मंगलवार को जनपद पंचायत खड़गवां में तथा 24 दिसंबर 2025, बुधवार को जनपद पंचायत भरतपुर जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर छत्तीसगढ़ में आयोजन किया जाएगा। इस रोजगार मेले में निजी क्षेत्र के विभिन्न प्रतिष्ठानों से कुल 374 रिक्त पद प्राप्त हुए हैं, जिन पर योग्य अभ्यर्थियों की भर्ती की जाएगी।

रोजगार मेले के माध्यम से विभिन्न पदों पर चयन किया जाएगा, जिनमें सिक्योरिटी गार्ड, सिक्योरिटी सुपरवाइजर, वेल्डर, फिटर, ग्राइंडर मैन, पेंटर/पावर कोटिंग तथा स्मॉल होइस्ट ऑपरेटर जैसे पद शामिल हैं। नियोजक मेसर्स सेल्फ इंटेलिजेंस सिक्योरिटी सर्विसेस लिमिटेड, भिलाई द्वारा विभिन्न पदों के लिए योग्यताएं और वेतनमान निर्धारित किए गए हैं। सिक्योरिटी गार्ड पद के लिए 5वीं से 8वीं पास अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, जिनके लिए 10,000 से 13,000 रुपये प्रतिमाह वेतन निर्धारित है।

वहीं 10वीं से 12वीं पास योग्यता वाले सिक्योरिटी गार्ड के लिए 11,000 से 15,000 रुपये प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा। सिक्योरिटी सुपरवाइजर पद के लिए स्नातक पास अभ्यर्थियों की आवश्यकता है, जिनके लिए 12,000 से 17,000 रुपये प्रतिमाह वेतन निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त वेल्डर, फिटर, ग्राईडर मैन, पेंटर/पावर कोटिंग तथा स्मॉल होइस्ट ऑपरेटर पदों के लिए आईटीआई पास योग्यता अनिवार्य रखी गई है और इन सभी पदों के लिए 15,000 से 20,000 रुपये प्रतिमाह वेतन निर्धारित किया गया है।

रोजगार मेले में 5वीं पास से लेकर स्नातक तक की योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं। प्रत्येक पद के लिए न्यूनतम एवं अधिकतम शैक्षणिक योग्यता अलग-अलग निर्धारित की गई है। इच्छुक एवं पात्र उम्मीदवारों को निर्धारित तिथि एवं स्थल पर अपने सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना अनिवार्य है।

अभ्यर्थियों को अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र, बायोडाटा, पहचान पत्र, जाति एवं निवास प्रमाण पत्र, रोजगार कार्यालय का पंजीयन प्रमाण पत्र, आधार कार्ड तथा पासपोर्ट साइज फोटो साथ लेकर आना होगा। जिला रोजगार कार्यालय द्वारा युवाओं से इस सुनहरे अवसर का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की गई है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cg news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

20 Dec 2025 01:15 pm

Published on:

20 Dec 2025 01:13 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Koria / CG Job: बेरोजगारों के लिए नौकरी का सुनहरा अवसर, 374 पदों पर होगी भर्ती, 5वीं से 8वीं पास कर सकते है आवेदन

बड़ी खबरें

View All

कोरीया

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Trekking in Tiger Reserve: छत्तीसगढ़ के इस टाइगर रिजर्व में है भारत का पहला ट्रेकिंग ट्रैक, बन रहा ईको टूरिज्म डेस्टिनेशन, दिल्ली-मुंबई से भी पहुंच रहे पर्यटक

Trekking in Tiger reserve
कोरीया

Student death: परीक्षा देकर लौट रहे 11वीं कक्षा के 2 छात्रों को पिकअप ने मारी टक्कर, 1 की मौत, दूसरा रेफर

Student death
कोरीया

New coal reserve in CG: छत्तीसगढ़ के इस जिले में मिला कोयले का नया भंडार, खुलेगी खदान, हर साल 30 लाख टन होगी सप्लाई

New coal reserve in CG
कोरीया

Love couple commits suicide: गोठान में युवक-युवती की फांसी पर लटकती मिली लाश, प्रेम-प्रसंग का है मामला

Love couple commits suicide
कोरीया

Nude girl video call: वीडियो कॉल में निर्वस्त्र युवती के साथ लिया स्क्रीन शॉट, फिर वायरल करने की धमकी देकर ऐंठे 32 लाख, 2 गिरफ्तार

Nude girl video call
कोरीया
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.