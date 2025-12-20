CG Job: बेरोजगारों के लिए नौकरी का सुनहरा अवसर, 374 पदों पर होगी भर्ती, 5वीं से 8वीं पास कर सकते है आवेदन

CG Job: भरतपुर जिला रोजगार कार्यालय मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर द्वारा जिले के बेरोजगार युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से रोजगार मेला/प्लेसमेंट कैम्प का आयोजन किया जा रहा है। यह रोजगार मेला तीन चरणों में आयोजित होगा, जिसके अंतर्गत 22 दिसंबर 2025, सोमवार को जिला रोजगार कार्यालय मनेन्द्रगढ़ में, 23 दिसंबर 2025, मंगलवार को जनपद पंचायत खड़गवां में तथा 24 दिसंबर 2025, बुधवार को जनपद पंचायत भरतपुर जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर छत्तीसगढ़ में आयोजन किया जाएगा। इस रोजगार मेले में निजी क्षेत्र के विभिन्न प्रतिष्ठानों से कुल 374 रिक्त पद प्राप्त हुए हैं, जिन पर योग्य अभ्यर्थियों की भर्ती की जाएगी।