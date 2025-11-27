MLA caste certificate case: Video: जाति प्रमाण पत्र मामले में विधायक बोलीं- धन सिंह धुर्वे कहते हैं कि रोड छाप वकील हूं…, कुत्ते भौंकते रहते हैं-हाथी चलता रहता है

अंबिकापुर/राजपुर। विधायक शकुंतला पोर्ते की जाति प्रमाण पत्र मामले (MLA caste certificate case) ने तूल पकड़ लिया है। दरअसल जिला स्तरीय छानबीन समिति की ओर से अंतिम नोटिस जारी कर 27 नवंबर को पेश होने के लिए कहा गया था। विधायक की ओर से उनके अधिवक्ता पेश हुए। उन्होंने कहा कि हमने प्रारंभिक आपत्ति दर्ज कराई है, अगली सुनवाई 11 दिसंबर को होगी। सुनवाई की तिथि बढ़ जाने के बाद सैकड़ों की संख्या में मौजूद सर्व आदिवासी समाज के लोगों ने बलरामपुर कलेक्टोरेट के बाहर प्रदर्शन किया। इधर मामले में विधायक ने शिकायतकर्ता धन सिंह धुर्वे को लेकर कहा कि वे कहते हैं कि मैं रोड छाप वकील हूं। बोलने की उनकी क्वालिटी देखिए।