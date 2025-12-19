19 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

अंबिकापुर

Bears and boar attack: सरगुजा संभाग में भालुओं और जंगली सुअर का भी बढ़ा आतंक, 7 माह में 3 लोगों को मार डाला, 45 जख्मी

Bears and boar attack: हाथियों के साथ भालू व जंगली सुअर भी आए दिन कर रहे हमला, एमसीबी और बलरामपुर जिले में सबसे अधिक हुए शिकार

अंबिकापुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Dec 19, 2025

Bears and boar attack

Bear and boar (Photo- Patrika)

अंबिकापुर. सरगुजा संभाग में हाथियों के साथ भालू, जंगली सुअर का भी आतंक बढ़ा है। 1 अपै्रल से 31 अक्टूबर तक कुल 48 से अधिक लोग भालू व जंगली सुअर के हमले (Bears and boar attack) के शिकार हुए हैं। इनमें 3 लोगों की मौत हुई है। शेष घायलों में जबकि 3 लोग स्थाई रूप से अपंग हो चुके हैं। सबसे ज्यादा मनेन्द्रगढ़ जिले में 18 व बलरामपुर जिले में 12 लोग भालू के हमले में घायल हुए हैं। भालू के हमले में मृत बलरामपुर जिले से 2 व मनेन्द्रगढ़ जिले से 1 शामिल हंै। वन विभाग द्वारा इनके परिजन को कुल 18 लाख रुपए मुआवजा राशि दी गई है। वहीं पशु हानि की बात करें तो सरगुजा संभाग में 276 प्रकरण हैं। सबसे ज्यादा कोरिया जिले में 71, गुरुघासीदास राष्ट्रीय उद्यान में 63 व सूरजपुर जिले में 61 मामले हैं।

सरगुजा संभाग में वन्यजीवों के हमलों (Bears and boar attack) से लोग लगातार परेशान हैं। संभाग में हाथियों के हमले में हर वर्ष कई लोग जान गवांते हैं। वहीं संभाग के सरगुजा वन वृत्त के 6 जिलों के साथ एलीफेंट रिजर्व व गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान में भालू, जंगली सुअर सहित अन्य वन्य जीवों का आतंक भी बढ़ रहा है।

सबसे ज्यादा भालू व जंगली सुअर के हमले (Bears and boar attack) में संभाग से 48 लोग जख्मी हो चुके हैं। जबकि सूरजपुर में 2 व मनेन्द्रगढ़ जिले में 1 मौतें भी हो चुकी हैं। यह आंकड़ा 1 अपै्रल से 31 अक्टूबर 2025 तक का है। इसके साथ ही हाथी सहित अन्य वन्य जीवों द्वारा गाय, भैंसों, बकरी व अन्य पशुओं पर हमला करने के मामले भी बढ़े हैं। संभाग में कुल 276 पशु हानि के मामले सामने आए हैं।

वन विभाग द्वारा दिया गया मुआवजा

भालू के हमले से सूरजपुर जिले में 3 व मनेन्द्रगढ़ जिले में 1 मौत (Bears and boar attack) हो चुकी है। इन तीनों प्रकरण में वन विभाग द्वारा मृतक के परिजन को 18 लाख रुपए मुआवजा दिया जा चुका है। जबकि मनेन्द्रगढ़ जिले के तीन लोग अपंग हुए हैं जिन्हें मुआवजा 5 लाख 77 हजार रुपए दिया गया है। वहीं पशु हानी के मामले में भी वन विभाग द्वारा 22 लाख रुपए मुआवजा दिया जा चुका है।

Bears and boar attack: मनेन्द्रगढ़ जिले में सबसे अधिक मामले

भालुओं द्वारा हमले (Bears and boar attack) किए जाने के सबसे अधिक मामले मनेन्द्रगढ जिले से 18, सरगुजा से 3, सूरजपुर से 8 बलरामपुर से 12 कोरिया से 6 व जशपुर से 1 मामले सामने आए हैं।

वहीं पशु क्षति की बात करें तो एलीफेंट रिजर्व में 2, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान 63, सरगुजा से 4, सूरजपुर से 61, बलरामपुर से 30, कोरिया से 71, मनेन्द्रगढ़ से 39 व जशपुर से 6 मामले सामने आ चुके हैं।

Updated on:

19 Dec 2025 03:33 pm

Published on:

19 Dec 2025 03:32 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / Bears and boar attack: सरगुजा संभाग में भालुओं और जंगली सुअर का भी बढ़ा आतंक, 7 माह में 3 लोगों को मार डाला, 45 जख्मी

