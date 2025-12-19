Bears and boar attack: सरगुजा संभाग में भालुओं और जंगली सुअर का भी बढ़ा आतंक, 7 माह में 3 लोगों को मार डाला, 45 जख्मी

अंबिकापुर. सरगुजा संभाग में हाथियों के साथ भालू, जंगली सुअर का भी आतंक बढ़ा है। 1 अपै्रल से 31 अक्टूबर तक कुल 48 से अधिक लोग भालू व जंगली सुअर के हमले (Bears and boar attack) के शिकार हुए हैं। इनमें 3 लोगों की मौत हुई है। शेष घायलों में जबकि 3 लोग स्थाई रूप से अपंग हो चुके हैं। सबसे ज्यादा मनेन्द्रगढ़ जिले में 18 व बलरामपुर जिले में 12 लोग भालू के हमले में घायल हुए हैं। भालू के हमले में मृत बलरामपुर जिले से 2 व मनेन्द्रगढ़ जिले से 1 शामिल हंै। वन विभाग द्वारा इनके परिजन को कुल 18 लाख रुपए मुआवजा राशि दी गई है। वहीं पशु हानि की बात करें तो सरगुजा संभाग में 276 प्रकरण हैं। सबसे ज्यादा कोरिया जिले में 71, गुरुघासीदास राष्ट्रीय उद्यान में 63 व सूरजपुर जिले में 61 मामले हैं।