Tiger died case: बाघ की मौत मामले महिला सरपंच समेत 6 आरोपी गिरफ्तार, घर से बरामद हुए नाखून और बाल

अंबिकापुर। गुरु घासीदास-तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व के सूरजपुर जिला अंतर्गत घुई वन परिक्षेत्र के रेवटी जंगल में एक नर बाघ को करंट लगाकर मारा गया था। 15 दिसंबर को उसका शव (Tiger died case) मिला था। बाघ के नाखून व बाल गायब थे। इस मामले में वन विभाग बलरामपुर जिले के वाड्रफनगर विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत परसडीहा की सरपंच सिसका कुजूर समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। सरपंच के घर से बाघ के नाखून व बाल तथा अन्य आरोपियों के पास से वायर समेत अन्य सामान बरामद किए गए हैं। गुरुवार को कोर्ट के आदेश पर सभी को जेल भेज दिया गया।