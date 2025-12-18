18 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अंबिकापुर

Tiger died case: बाघ की मौत मामले महिला सरपंच समेत 6 आरोपी गिरफ्तार, घर से बरामद हुए नाखून और बाल

Tiger died case: 3 दिन पूर्व सूरजपुर जिले के रेवटी जंगल में बाघ का मिला था शव, जंगली सुअर को मारने बिछाया गया था करंट प्रवाहित तार, बाघ के गायब थे नाखून और बाल

3 min read
Google source verification

अंबिकापुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Dec 18, 2025

Tiger death case

Sarpanch and other accused arrested (Photo- Patrika)

अंबिकापुर। गुरु घासीदास-तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व के सूरजपुर जिला अंतर्गत घुई वन परिक्षेत्र के रेवटी जंगल में एक नर बाघ को करंट लगाकर मारा गया था। 15 दिसंबर को उसका शव (Tiger died case) मिला था। बाघ के नाखून व बाल गायब थे। इस मामले में वन विभाग बलरामपुर जिले के वाड्रफनगर विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत परसडीहा की सरपंच सिसका कुजूर समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। सरपंच के घर से बाघ के नाखून व बाल तथा अन्य आरोपियों के पास से वायर समेत अन्य सामान बरामद किए गए हैं। गुरुवार को कोर्ट के आदेश पर सभी को जेल भेज दिया गया।

सूरजपुर जिले के रेवटी जंगल में बाघ का शव (Tiger died case) मिलने के बाद वन विभाग में हडक़ंप मचा हुआ था। पीएम रिपोर्ट में करंट से बाघ की मौत की पुष्टि हुई थी। वहीं शव से नाखून व बाल गायब थे। इस मामले में वन विभाग की टीम ने छानबीन की तो ग्राम पंचायत परसडीहा की सरपंच सिसका कुजूर का नाम सामने आया।

पूछताछ के दौरान उसकी निशानदेही पर बाघ के नाखून और बाल बरामद किए गए हैं, जिन्हें जांच के लिए सुरक्षित रखा गया है। नाखून व बाल बरामदगी (Tiger died case) के बाद सरपंच को गिरफ्तार कर लिया गया।

पूछताछ में अन्य आरोपियों के भी नाम सामने आए, इनमें करंट प्रवाहित तार बिछाने तथा इसमें सहयोग करने वाले 5 अन्य भी शामिल हैं। सभी 6 आरोपियों (Tiger died case) को गुरुवार को वन विभाग की टीम ने न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।

Tiger died case: ये हैं गिरफ्तार आरोपी

गिरफ्तार आरोपियों (Tiger died case) में सरपंच सिसका कुजूर 35 वर्ष, ग्राम भैंसामुंडा निवासी दिनेश कुजूर पिता सहल कुजूर 31 वर्ष, अभिषेक रोशन पिता बिरसू बड़ा 25 वर्ष, ग्राम कैलाशपुर निवासी मिथलेश सिंह पिता बिफन सिंह 24 वर्ष, रामनाथ सिंह पिता जय सिंह 25 वर्ष व भोला प्रसाद पिता पहलू राम 46 वर्ष शामिल हैं।

जंगली सुअर का शिकार करने बिछाया था करंट

वन विभाग ने बताया कि बाघ की हत्या (Tiger died case) करंट लगाकर की गई थी। यह इलाका सूरजपुर और बलरामपुर जिले की सीमा से सटा हुआ है, जहां पहले भी जंगली सुअर का शिकार करने करंट प्रवाहित तार बिछाने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। इसी तार की चपेट में आकर बाघ की मौत हो गई।

वन विभाग का कहना है कि राष्ट्रीय पशु बाघ की हत्या (Tiger died case) एक गंभीर अपराध है और इसमें शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। दोषियों पर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की गई है।

ये भी पढ़ें

New coal reserve in CG: छत्तीसगढ़ के इस जिले में मिला कोयले का नया भंडार, खुलेगी खदान, हर साल 30 लाख टन होगी सप्लाई
कोरीया
New coal reserve in CG

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

18 Dec 2025 06:41 pm

Published on:

18 Dec 2025 06:32 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / Tiger died case: बाघ की मौत मामले महिला सरपंच समेत 6 आरोपी गिरफ्तार, घर से बरामद हुए नाखून और बाल

बड़ी खबरें

View All

अंबिकापुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Congress protest: मनरेगा योजना और नाम में बदलाव को लेकर कांग्रेस ने साधा निशाना, कहा- गरीब विरोधी है केंद्र सरकार

Congress protest
अंबिकापुर

Job with fake mark sheet: भाई के रिजल्ट में कूटरचना कर वन विभाग में पाई नौकरी, BJP पार्षद की शिकायत पर पीसीसीएफ ने दिए जांच के आदेश

Job with fake mark sheet
अंबिकापुर

Rahveer yojana: अब सडक़ हादसे में घायलों को अस्पताल पहुंचाने वाले को मिलेगी प्रोत्साहन राशि

Rahveer Yojana
विविध भारत

NSA: शहर के नामी बदमाश अंश पंडित पर एनएसए के तहत कार्रवाई, 1 साल तक सेंट्रल जेल में रहेगा कैद

NSA
अंबिकापुर

Tiger death case: शिकारियों के बिछाए करंट प्रवाहित तार से चिपक कर राष्ट्रीय पशु बाघ की हुई मौत, किया गया अंतिम संस्कार

Tiger death case
अंबिकापुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.