Congress protest: Video: नेशनल हेराल्ड केस: कांग्रेस ने भाजपा कार्यालय का किया घेराव, पुलिस से हुई झूमाझटकी, भाजपा ने भी किया प्रदर्शन

अंबिकापुर. नेशनल हेराल्ड केस के मामले में गुरुवार को जिला कांग्रेस कमेटी (Congress protest) ने भाजपा कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान बड़ी संख्या में सुरक्षा बल की तैनाती की गई थी। कांग्रेसियों को रोकने के लिए पुलिस द्वारा बैरिकेड लगाए गए थे। इधर भाजपा ने भी अपने कार्यालय के बाहर कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी की। दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं व पुलिस के बीच झूमाझटकी की स्थिति भी निर्मित हुई।