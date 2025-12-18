Karnataka Politics: CM रेस में इस बड़े नेता की हुई एंट्री? तुमकुरु में संतों का खुला समर्थन, हाईकमान से कर दी ये बड़ी मांग

Karnataka Politics: कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के ढाई साल पूरे होने के बाद सीएम पद को लेकर चल रही खींचतान समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रही है। दरअसल, सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के बीच सीएम पद को लेकर खींचतान चल रही है, लेकिन अब एक और नया नाम सामने आया है। वह नाम है प्रदेश के गृह मंत्री डॉ. जी परमेश्वर। गृह मंत्री का अलग-अलग समुदाय के संतों और मठाधीशों ने समर्थन किया है। तुमकुरु में मठाधीश और संत इकट्ठा हुए थे।