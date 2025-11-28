Bihar Politics: ‘हम तीन भाई थे… आज मैं अकेला हूं’, पार्टी स्थापना दिवस पर छलका चिराग के चाचा का दर्द

पारस ने कहा, “राजनीति में हार-जीत आती रहती है। 2009 में भी हमारा सबसे बुरा समय था। हम तीनों भाई लोकसभा और विधानसभा सब हार गए थे। लेकिन हमने हार नहीं मानी। फिर उठे और आगे बढ़े।” उन्होंने घोषणा की कि पार्टी फिर से जमीनी लड़ाई लड़ेगी और गांव-गांव जाकर संगठन मजबूत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज पासवान हैं, उनके साथ यशराज पासवान हैं. दोनों भाइयों के नेतृत्व में भविष्य में पार्टी का कार्यक्रम होगा. हम दोनों युवा भाइयों के हाथ में पार्टी की कमान देंगे. दोनों भाइयों के नेतृत्व में पूरे बिहार में संगठन को मजबूत किया जाएगा.