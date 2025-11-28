Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

Bihar Politics: ‘हम तीन भाई थे… आज मैं अकेला हूं’, पार्टी स्थापना दिवस पर छलका चिराग के चाचा का दर्द

Bihar Politics: स्थापना दिवस पर पशुपति कुमार पारस भावुक हो गए और कहा कि जब पार्टी बनी थी, हम तीन भाई थे, आज मैं अकेला हूँ। इस दौरान उन्होंने चुनाव परिणाम और जनता के मुद्दों पर संघर्ष जारी रखने का संदेश दिया।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Anand Shekhar

Nov 28, 2025

Bihar Politics: राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के 25वें स्थापना दिवस के अवसर पर भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस खुद को रोक नहीं पाए और उनकी आवाज़ भर्रा गई। इस अवसर पर पटना में मीडिया से बात करते हुए पारस ने कहा, “जब पार्टी बनी थी, हम तीन भाई थे… आज मेरा दुर्भाग्य है कि मैं अकेला हूँ।” यह कहते हुए पशुपति पारस कुछ क्षणों के लिए रुक गए, उनकी आंखें नम हो गईं और आस-पास बैठे लोग भावुक हो उठे।

रामविलास पासवान को याद करते हुए टूटे पारस

अपनी बात जारी रखते हुए चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस ने कहा, “28 नवंबर 2000 को इसी दिन लोक जनशक्ति पार्टी की स्थापना हुई थी। उस वक्त मेरे बड़े भाई रामविलास पासवान और छोटे भाई रामचंद्र पासवान मेरे साथ थे। आज दोनों नहीं हैं। पार्टी ने 25 वर्षों में संघर्ष भी देखा है और सम्मान भी।” उन्होंने कहा कि पार्टी का जन्म दलित, वंचित और शोषित समाज की आवाज़ उठाने के लिए हुआ था और लड़ाई आज भी जारी है।

चुनाव परिणाम पर भी दी प्रतिक्रिया

ताजा विधानसभा चुनाव में पार्टी के कमजोर प्रदर्शन को लेकर उन्होंने कहा, “जनता का जनादेश हमें स्वीकार है, पर जिस तरह चुनाव प्रक्रिया हुई, वह सवाल खड़े करती है। 6 तारीख को मतदान था और 4 तारीख तक महिलाओं को 10-10 हजार रुपये बांटे गए। इसे क्या कहा जाए? चुनाव आयोग को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए।” उन्होंने जोड़ा कि कई सीटों पर वोट का अंतर संदिग्ध है, जिसके आंकड़े चौंकाने वाले हैं।

निराश मत होइए, राजनीति संघर्ष का नाम है -पशुपति पारस

पारस ने कहा, “राजनीति में हार-जीत आती रहती है। 2009 में भी हमारा सबसे बुरा समय था। हम तीनों भाई लोकसभा और विधानसभा सब हार गए थे। लेकिन हमने हार नहीं मानी। फिर उठे और आगे बढ़े।” उन्होंने घोषणा की कि पार्टी फिर से जमीनी लड़ाई लड़ेगी और गांव-गांव जाकर संगठन मजबूत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज पासवान हैं, उनके साथ यशराज पासवान हैं. दोनों भाइयों के नेतृत्व में भविष्य में पार्टी का कार्यक्रम होगा. हम दोनों युवा भाइयों के हाथ में पार्टी की कमान देंगे. दोनों भाइयों के नेतृत्व में पूरे बिहार में संगठन को मजबूत किया जाएगा.

महागठबंधन पर भी साधा निशाना

पारस ने कहा, “आज सिर्फ हमारी हालत खराब नहीं है। महागठबंधन का हाल तो हमसे भी बुरा है। जनता सब देख रही है, इसलिए निराश होने की कोई जरूरत नहीं।” उन्होंने यह भी कहा कि जनता के मुद्दे उठाने और संघर्ष करने से पार्टी फिर से अपनी पहचान मजबूत करेगी।

ये भी पढ़ें

‘ऐसा पुलिस वाला नहीं चाहिए… डंडा मारकर 500 रुपये लिए’ वायरल वीडियो में महिला का आरोप, सोशल मीडिया पर फूटा गुस्सा
पटना
viral video

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

Published on:

28 Nov 2025 05:52 pm

Hindi News / Bihar / Patna / Bihar Politics: ‘हम तीन भाई थे… आज मैं अकेला हूं’, पार्टी स्थापना दिवस पर छलका चिराग के चाचा का दर्द

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

चिराग पासवान अपनी ही पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, एयरपोर्ट से ही क्यों लौटे वापस?

Chirag Paswan
पटना

बिहार में कांग्रेस की करारी हार के बाद राहुल गांधी ने ली जिम्मेदारी, सामने आया बड़ा बयान

Rahul Gandhi
राष्ट्रीय

बिहार में कांग्रेस का किसने किया बुरा हाल? विधायक ने हाई कमान को सौंपे नाम, एक और खुलासे से सियासी हलचल तेज!

राष्ट्रीय

Bihar Politics: राबड़ी आवास पर अड़ी RJD, प्रदेश अध्यक्ष बोले- जो करना होगा करेंगे, बंगला खाली नहीं करेंगे

पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.