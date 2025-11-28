Patrika LogoSwitch to English

पटना

‘ऐसा पुलिस वाला नहीं चाहिए… डंडा मारकर 500 रुपये लिए’ वायरल वीडियो में महिला का आरोप, सोशल मीडिया पर फूटा गुस्सा

Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक महिला आक्रोश में पुलिस कर्मी पर रिश्वत लेने का आरोप लगा रही है। मामला राजधानी पटना से सटे बख्तियारपुर के पास का है। 

पटना

image

Anand Shekhar

Nov 28, 2025

viral video

पुलिस पर आरोप लगाती महिला (फोटो- स्क्रीन ग्रैब वायरल वीडियो )

Viral Video:बिहार से एक नया वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है, जिसमें एक महिला मोटर साइकिल पर अपने पति के साथ खड़ी होकर पुलिसकर्मी पर 500 रुपये रिश्वत लेने का गंभीर आरोप लगाती दिखाई दे रही है। वीडियो में महिला बेहद गुस्से में पुलिस पर दुर्व्यवहार और जबरन वसूली का आरोप लगाती है। यह घटना पटना जिला के बख्तियारपुर के भाटोनी चौक के पास की बताई जा रही है। वीडियो को सोशल मीडिया X पर @TheSquind नाम के अकाउंट से पोस्ट किया गया, जिसके बाद वीडियो तेजी से वायरल हो गया और हजारों लोगों ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है।

महिला का आरोप- डंडा मारकर 500 रुपये लिए

वायरल वीडियो में महिला सड़क किनारे खड़े होकर चिल्लाते हुए कहती हैं, “हम जब बख्तियारपुर जा रहे थे मार्केट करने, तभी डंडा मारकर 500 रुपये लिया। मेरा पति सुबह से मेरे साथ है, शराब नहीं पिया है। जब पुलिस वाले सिगरेट पीते हैं तब कोई कुछ नहीं बोलता। ऐसा पुलिस वाला नहीं चाहिए, रिजेक्ट कीजिए… हमें इंसाफ चाहिए।” महिला ने यह भी तर्क दिया कि जब पुलिसकर्मी सिगरेट पीते हैं, तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, लेकिन आम जनता को बेवजह परेशान किया जाता है।

वीडियो में महिला बार-बार यह दावा करती है कि पुलिस ने बिना किसी कारण रोका और रिश्वत ली। इस दौरान वह अपशब्दों का भी प्रयोग करती है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर किए जा रहे इस वीडियो में लगाए जा रहे आरोपों की सत्यता की फिलहाल कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। वीडियो में अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया है इसलिए हम उसे यहां नहीं दिखा रहे हैं।

सोशल मीडिया पर गुस्सा

वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने बड़ी संख्या में प्रतिक्रिया दी है और कई यूजर्स ने बिहार पुलिस तथा गृह मंत्री सम्राट चौधरी को टैग करते हुए कार्रवाई की मांग की है। मनोज पंडित नाम के यूजर लिखते हैं, “भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। गरीबों से कोई लेना-देना नहीं। नेता, अधिकारी सब अपनी जेब भरने में लगे हैं। न्याय सिर्फ पैसे वालों को मिलेगा।”

बेचन यादव लिखते हैं, “एक गलत पुलिस वाला पूरी पुलिस फोर्स को बदनाम कर देता है। ऐसे लोगों को नौकरी से निकाल देना चाहिए।” विवेक सिंह टिप्पणी करते हुए लिखते हैं, “बीच वाली सीट पर बच्चा बैठा हुआ है और महिला ने हेलमेट भी नहीं पहना है, शायद उसी पर कार्रवाई हुई। मामला तोड़-मरोड़ कर पेश किया जा रहा है।” कुछ यूजर्स ने महिला के व्यवहार को गलत बताया और कहा कि वीडियो में कहानी एकतरफा लग रही है।

पुलिस ने अभी तक प्रतिक्रिया नहीं दी

वायरल वीडियो में ये नहीं दिख रहा है कि वास्तव में क्या हुआ था। इसलिए आरोपों की सत्यता पर सवाल भी उठ रहे हैं। घटना पर बिहार पुलिस या स्थानीय प्रशासन की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है।

bihar news

28 Nov 2025 01:41 pm

28 Nov 2025 01:40 pm

