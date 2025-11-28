‘ऐसा पुलिस वाला नहीं चाहिए… डंडा मारकर 500 रुपये लिए’ वायरल वीडियो में महिला का आरोप, सोशल मीडिया पर फूटा गुस्सा

Viral Video:बिहार से एक नया वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है, जिसमें एक महिला मोटर साइकिल पर अपने पति के साथ खड़ी होकर पुलिसकर्मी पर 500 रुपये रिश्वत लेने का गंभीर आरोप लगाती दिखाई दे रही है। वीडियो में महिला बेहद गुस्से में पुलिस पर दुर्व्यवहार और जबरन वसूली का आरोप लगाती है। यह घटना पटना जिला के बख्तियारपुर के भाटोनी चौक के पास की बताई जा रही है। वीडियो को सोशल मीडिया X पर @TheSquind नाम के अकाउंट से पोस्ट किया गया, जिसके बाद वीडियो तेजी से वायरल हो गया और हजारों लोगों ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है।