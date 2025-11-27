Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

Bihar News: लड़की के साथ थाने लाया गया था नाबालिग, अगली सुबह फांसी पर लटका मिला, तीन पुलिसकर्मी सस्पेंड

Bihar News: बिहार के नवादा जिले में पुलिस कस्टडी में एक नाबालिग आरोपी की संदिग्ध मौत से हंगामा मच गया है। किडनैपिंग के एक मामले में गिरफ्तार नाबालिग अगले दिन पुलिस स्टेशन में लटका हुआ मिला, जिसके बाद तीन पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया और जांच शुरू कर दी गई।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Anand Shekhar

Nov 27, 2025

bihar news

काशीचक थाना, नवादा पुलिस (फोटो- X@nawadapolice)

Bihar News: बिहार के नवादा जिले के काशीचक थाना परिसर में अपहरण मामले में गिरफ्तार एक नाबालिग आरोपी की पुलिस हिरासत में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक, नाबालिग ने अपने शॉल से फांसी लगाकर आत्महत्या की। तुरंत उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी और पुलिस प्रशासन सवालों के घेरे में आ गया है।

लड़की के साथ थाने ले गई थी पुलिस

यह मामला 24 नवंबर को भट्टा गांव की एक नाबालिग लड़की के लापता होने से शुरू हुआ था। लड़की एडमिट कार्ड लेने के लिए स्कूल गई थी और वापस नहीं लौटी। परिजनों की शिकायत पर 26 नवंबर को काशीचक थाना कांड संख्या 171/25 दर्ज किया गया। जांच के दौरान ग्रामीणों से मिली जानकारी पर एक नाबालिग लड़के के साथ जितेंद्र कुमार (बौरी) और नीतीश कुमार (भट्टा) को नामजद आरोपी बनाया गया। उसी शाम करीब 8:30 बजे पुलिस ने लड़की और नाबालिग आरोपी को बरामद कर लिया और थाने लेकर चली गई।

थाने में नाबालिग की मौत

बरामदगी के बाद आरोपी नाबालिग को चौकीदार कपिलदेव पासवान की निगरानी में एक कमरे में रखा गया था। बुधवार सुबह करीब 7:15 बजे पुलिस को सूचना मिली कि नाबालिग ने अपने ही शॉल से फांसी लगा ली है। उसे तुरंत काशीचक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। यह सवाल अब गंभीर रूप से उठ रहे हैं कि हिरासत में रखे गए आरोपी के पास फांसी लगाने का साधन कैसे मौजूद था और निगरानी में ऐसी घटना कैसे हो गई।

पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई

घटना के बाद नवादा पुलिस अधीक्षक ने तत्काल सख्त कदम उठाए। पहली नज़र में लापरवाही के आधार पर काशीचक थानाध्यक्ष अक्षय कुमार गुप्ता, सहायक थानाध्यक्ष लवेश्वर कुमार धान और चौकीदार कपिलदेव पासवान को निलंबित कर दिया गया। साथ ही होमगार्ड जवान हरेराम कुमार को छह महीने के लिए ड्यूटी से वंचित कर दिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद आगे की कार्रवाई तय होगी।

जांच के लिए विशेष टीम गठित

मामले की जांच अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पकरीबरावां को सौंपी गई है। इस बीच फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) की टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य एकत्र किया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के दिशा-निर्देशों के तहत कार्यपालक दंडाधिकारी द्वारा मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट तैयार की जा रही है। पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड की निगरानी में वीडियोग्राफी के साथ कराया जा रहा है। साथ ही न्यायिक और कार्यकारी जांच भी शुरू की गई है।

इलाके में आक्रोश

हिरासत में नाबालिग की मौत के बाद स्थानीय लोगों में गहरी नाराजगी है। लोग इसे पुलिस की गंभीर लापरवाही बताते हुए निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहे हैं। ग्रामीणों ने यह भी कहा कि नाबालिग के साथ थाने में दुर्व्यवहार हुआ होगा, जिसके चलते उसने यह कदम उठाया। हालांकि पुलिस ने ऐसे आरोपों पर कोई टिप्पणी नहीं की है।

ये भी पढ़ें

‘दो मिनट अंदर आइए…’ पत्रकार पर भड़के तेज प्रताप यादव, कहा- जयचंद के कहने पर आए हो?
पटना
तेज प्रताप यादव

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bihar news

Published on:

27 Nov 2025 09:24 pm

Hindi News / Bihar / Patna / Bihar News: लड़की के साथ थाने लाया गया था नाबालिग, अगली सुबह फांसी पर लटका मिला, तीन पुलिसकर्मी सस्पेंड

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

Bihar Politics: राबड़ी आवास पर अड़ी RJD, प्रदेश अध्यक्ष बोले- जो करना होगा करेंगे, बंगला खाली नहीं करेंगे

पटना

राबड़ी आवास विवाद के बीच छलका रोहिणी आचार्य का दर्द, लालू के साथ AI वीडियो किया शेयर, लिखा- किसी बेटी का बाप होना आसान नहीं…’

रोहिणी आचार्य
पटना

विशाल गार्डन, मॉडर्न इंटीरियर और हाई सिक्योरिटी… कितना आलीशान है राबड़ी देवी का नया बंगला 39 हार्डिंग रोड?

bihar politics
पटना

10 सर्कुलर रोड से पहले किस बंगले में रहता था लालू परिवार? 2005 में घर खाली करने के नोटिस पर क्यों भड़क गए थे लालू यादव

bihar politics
पटना

400 माफिया रडार पर, स्कूल-कॉलेज के बाहर स्पेशल फोर्स… क्राइम कंट्रोल के लिए सम्राट चौधरी का एक्शन प्लान तैयार

bihar news: सम्राट चौधरी
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.