Bihar News: लड़की के साथ थाने लाया गया था नाबालिग, अगली सुबह फांसी पर लटका मिला, तीन पुलिसकर्मी सस्पेंड

यह मामला 24 नवंबर को भट्टा गांव की एक नाबालिग लड़की के लापता होने से शुरू हुआ था। लड़की एडमिट कार्ड लेने के लिए स्कूल गई थी और वापस नहीं लौटी। परिजनों की शिकायत पर 26 नवंबर को काशीचक थाना कांड संख्या 171/25 दर्ज किया गया। जांच के दौरान ग्रामीणों से मिली जानकारी पर एक नाबालिग लड़के के साथ जितेंद्र कुमार (बौरी) और नीतीश कुमार (भट्टा) को नामजद आरोपी बनाया गया। उसी शाम करीब 8:30 बजे पुलिस ने लड़की और नाबालिग आरोपी को बरामद कर लिया और थाने लेकर चली गई।