‘दो मिनट अंदर आइए…’ पत्रकार पर भड़के तेज प्रताप यादव, कहा- जयचंद के कहने पर आए हो?

वीडियो में आगे तेजप्रताप अपने स्टाफ को कहते दिखते हैं, “सचिवालय थाना को फोन करो… इसके खिलाफ FIR कराएंगे।” उनकी तरफ से यह भी कहा गया कि पत्रकार रात-दिन गेट के बाहर खड़ा रहता है और राजनीतिक साजिश के तहत उन्हें बदनाम करने की कोशिश करता है। पत्रकार की ओर से वीडियो में यह कहते हुए सुना गया कि वह सिर्फ बात करना चाहता था और कोई गलत मंशा नहीं थी। वीडियो के अंत में तेजप्रताप दर्शकों से कहते हैं, “मीडिया के ऐसे लोगों से बचकर रहिए। हमने सच्चाई दिखाने का काम किया है।”