पटना

‘दो मिनट अंदर आइए…’ पत्रकार पर भड़के तेज प्रताप यादव, कहा- जयचंद के कहने पर आए हो?

लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक नया वीडियो अपलोड किया है, जिसमें वे एक पत्रकार पर भड़कते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही वो FIR की चेतावनी भी देते हैं।

पटना

image

Anand Shekhar

Nov 27, 2025

तेज प्रताप यादव

तेज प्रताप यादव (फोटो- Youtube @TY VLOG)

बिहार में सरकारी बंगला खाली करने के आदेश के बीच लालू परिवार लगातार खबरों में बना हुआ है। इसी कड़ी में लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव का एक नया वीडियो सामने आया है, जिसमें वे एक पत्रकार पर भड़कते नजर आ रहे हैं। तेज प्रताप यादव ने ये वीडियो खुद अपने नए यूट्यूब चैनल पर पोस्ट किया है। जहां वो चुनाव परिणाम के बाद से लगातार वीडियो अपलोड कर रहे हैं।

वीडियो में तेज प्रताप यादव अपने आवास के बाहर मौजूद एक पत्रकार को बुलाकर सवाल करते हुए कहते हैं, 'क्या बात है बताइए…आप जयचंद के कहने पर यहां आए हो हमको बदनाम करने आए हो?" इसके बाद वो कैमरे में देखकर कहते हैं, “ये हमको बदनाम करने के लिए रात-दिन यहां खड़े रहते हैं… ये जयचंद से पैसा लेकर हमको बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं।" इसके बाद वो पत्रकार को कैमरा रखकर आवास के अंदर आने को कहते हैं।

वो कहते हैं, “दो मिनट आइए न… अंदर आइए… दो मिनट बात करेंगे, क्यों कांप रहे हैं? कांप रहे हैं क्योंकि इनके अंदर चोर बैठा हुआ है।” इसके बाद पत्रकार पर FIR करने की बात करते हुए आवास के अंदर चले जाते हैं।

तेज प्रताप यादव ने पत्रकार पर लगाया साजिश का आरोप

इस पूरे घटनाक्रम से पहले वीडियो की शुरुआत में तेजप्रताप कहते हैं, “मेरा दो मिनट वाला वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें एक प्रेस वाला हमको देख कर भाग रहा था, उसी तरह आज भी एक प्रेस वाला आया हुआ, हम उससे सवाल पूछेंगे। बहुत प्रेस वालों ने पॉलिटिशियन से सवाल कर लिया, अब पॉलिटिशियन सवाल करेगा। हम उनसे पूछेंगे क्या बात है? क्या मामला है?”

इसके बाद वे पत्रकार की ओर इशारा करते हुए बोलते हैं, “ये मीडिया हमें बदनाम करने के लिए खड़ी रहती है। पता नहीं विरोधियों से पैसा ले लिया है या किससे… जयचंदों ने इन्हें भेजा है। एक तो जयचंद मेरा सीट हरा दिया… अब हमको बदनाम करने के लिए जयचंद के कहने पर ये मीडिया यहां आई है।”

FIR की दी धमकी

वीडियो में आगे तेजप्रताप अपने स्टाफ को कहते दिखते हैं, “सचिवालय थाना को फोन करो… इसके खिलाफ FIR कराएंगे।” उनकी तरफ से यह भी कहा गया कि पत्रकार रात-दिन गेट के बाहर खड़ा रहता है और राजनीतिक साजिश के तहत उन्हें बदनाम करने की कोशिश करता है। पत्रकार की ओर से वीडियो में यह कहते हुए सुना गया कि वह सिर्फ बात करना चाहता था और कोई गलत मंशा नहीं थी। वीडियो के अंत में तेजप्रताप दर्शकों से कहते हैं, “मीडिया के ऐसे लोगों से बचकर रहिए। हमने सच्चाई दिखाने का काम किया है।”

Published on:

27 Nov 2025 06:31 pm

