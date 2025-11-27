Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

‘गरीबों के घर उजाड़े जा रहे हैं… हम सबको जवाब देंगे’ बुलडोजर एक्शन पर फट पड़े पप्पू यादव

Bihar Politics: बिहार में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान चल रहे बुलडोजर ऑपरेशन पर निर्दलीय सांसद पप्पू यादव भड़क उठे। पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में उन्होंने सरकार पर गरीबों के घर उजाड़ने का आरोप लगाया। 

2 min read
Google source verification

पटना

image

Anand Shekhar

Nov 27, 2025

पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव। फोटो- IANS

Bihar Politics:बिहार में नई सरकार बनने के बाद, प्रशासन की संयुक्त टीमें पटना, मोतिहारी, नालंदा और मुजफ्फरपुर जैसे दूसरे शहरों में लगातार अतिक्रमण पर बुलडोजर चला रही हैं। कई गैर-कानूनी कंस्ट्रक्शन गिराए गए हैं, जिससे कई इलाकों में अफरा-तफरी मच गई है। इस बीच, कांग्रेस समर्थित निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने सरकार पर तीखा हमला करते हुए इस कार्रवाई को गरीबों पर ज़ुल्म बताया है।

गरीबों का आशियाना उजाड़ा जा रहा - पप्पू यादव

दिल्ली रवाना होने से पहले पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में पप्पू यादव ने तीखा हमला बोलते हुए कहा, “बिहार में गरीबों को जमीन नहीं देंगे और उसी गरीब का घर भी बुलडोजर से उड़ा देंगे? यह कौन सा विकास मॉडल है? महिलाएं रो रही हैं, बच्चे सड़क पर आ गए, दुकानदार बर्बाद हो गए। यह दृश्य मैंने पहले कभी नहीं देखा। भाजपा और नीतीश जी की सरकार को यह सब दिखाई नहीं दे रहा?”

उन्होंने आगे आरोप लगाया, “ये हरकतें नेता, अधिकारी और माफिया मिलकर कर रहे हैं ताकि जमीन कब्जा की जा सके। यह गरीब विरोधी कार्रवाई है और हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम सबको जवाब देंगे। सड़क से संसद तक लड़ाई होगी। जो भी संविधान के खिलाफ होगा, उसके खिलाफ हम आवाज उठाएंगे।”

दिल्ली में समीक्षा बैठक में होंगे शामिल

पप्पू यादव ने बताया कि वे कांग्रेस हाईकमान की समीक्षा बैठक में शामिल होने दिल्ली जा रहे हैं। उन्होंने कहा, “दिल्ली में तय होगा कि चुनाव में कहां गलती हुई, कौन ज़िम्मेदार है, कहां गड़बड़ी हुई और कैसे वोट चोरी हुई। जिम्मेदारी तय होगी और आगे की रणनीति बनेगी।”

राबड़ी आवास विवाद पर भी निशाना

राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड वाला सरकारी आवास खाली करने के नोटिस पर हमला बोलते हुए पप्पू यादव ने कहा, “राबड़ी जी का बंगला छीना जा रहा है। यह विकास नहीं, राजनीतिक बदले की कार्रवाई है। उस घर में दो-दो पूर्व मुख्यमंत्री रहते हैं। अपमान का यह व्यवहार स्वीकार नहीं। हम कोर्ट तक जाएंगे। ऐसा मैंने नीतीश जी को करते नहीं देखा, उन्हें देखना चाहिए कि यह सब किसके इशारे पर हो रहा है।”

वंदे मातरम और जय हिन्द पर भी बोले

राज्यसभा कि तरफ से वंदे मातरम और जय हिंद को लेकर जारी बुलेटिन पर उन्होंने कहा, “इन सब पर प्रतिबंध लगाकर क्या करना चाहते हैं? सबको नारा लगाने का अधिकार है, बस किसी जाति-धर्म को इससे ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। हां अगर कोई भी चीज जो संविधान के खिलाफ होगी, उसका विरोध किया जाएगा। लोकतंत्र में डराने-धमकाने की राजनीति नहीं चलेगी। सदन में ये मुद्दा उठेगा।”

ये भी पढ़ें

Bihar Politics: राबड़ी आवास पर अड़ी RJD, प्रदेश अध्यक्ष बोले- जो करना होगा करेंगे, बंगला खाली नहीं करेंगे
पटना
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bihar news

Published on:

27 Nov 2025 03:45 pm

Hindi News / Bihar / Patna / ‘गरीबों के घर उजाड़े जा रहे हैं… हम सबको जवाब देंगे’ बुलडोजर एक्शन पर फट पड़े पप्पू यादव

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

Bihar Politics: राबड़ी आवास पर अड़ी RJD, प्रदेश अध्यक्ष बोले- जो करना होगा करेंगे, बंगला खाली नहीं करेंगे

पटना

राबड़ी आवास विवाद के बीच छलका रोहिणी आचार्य का दर्द, लालू के साथ AI वीडियो किया शेयर, लिखा- किसी बेटी का बाप होना आसान नहीं…’

रोहिणी आचार्य
पटना

विशाल गार्डन, मॉडर्न इंटीरियर और हाई सिक्योरिटी… कितना आलीशान है राबड़ी देवी का नया बंगला 39 हार्डिंग रोड?

bihar politics
पटना

10 सर्कुलर रोड से पहले किस बंगले में रहता था लालू परिवार? 2005 में घर खाली करने के नोटिस पर क्यों भड़क गए थे लालू यादव

bihar politics
पटना

400 माफिया रडार पर, स्कूल-कॉलेज के बाहर स्पेशल फोर्स… क्राइम कंट्रोल के लिए सम्राट चौधरी का एक्शन प्लान तैयार

bihar news: सम्राट चौधरी
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.