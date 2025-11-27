‘गरीबों के घर उजाड़े जा रहे हैं… हम सबको जवाब देंगे’ बुलडोजर एक्शन पर फट पड़े पप्पू यादव

दिल्ली रवाना होने से पहले पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में पप्पू यादव ने तीखा हमला बोलते हुए कहा, “बिहार में गरीबों को जमीन नहीं देंगे और उसी गरीब का घर भी बुलडोजर से उड़ा देंगे? यह कौन सा विकास मॉडल है? महिलाएं रो रही हैं, बच्चे सड़क पर आ गए, दुकानदार बर्बाद हो गए। यह दृश्य मैंने पहले कभी नहीं देखा। भाजपा और नीतीश जी की सरकार को यह सब दिखाई नहीं दे रहा?”