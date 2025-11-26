Bihar Politics: राबड़ी आवास पर अड़ी RJD, प्रदेश अध्यक्ष बोले- जो करना होगा करेंगे, बंगला खाली नहीं करेंगे

Bihar Politics: बिहार की राजनीति में राबड़ी देवी के सरकारी आवास का विवाद लगातार उबाल पर है। 20 वर्षों बाद 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी बंगला खाली कराने के सरकारी आदेश के बाद राजद ने मोर्चा खोल दिया है। मंगलवार को भवन निर्माण विभाग ने नोटिस जारी कर राबड़ी देवी को आवास खाली करने को कहा, जिसके बाद RJD ने इस कार्रवाई को राजनीतिक बदले की भावना करार दिया। बुधवार को पार्टी प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने प्रेस से बात करते हुए नीतीश कुमार सरकार पर तीखा हमला बोला और कहा, “कुछ भी करना होगा करेंगे, बंगला खाली नहीं करेंगे।”