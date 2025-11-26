Patrika LogoSwitch to English

Bihar Politics: राबड़ी आवास पर अड़ी RJD, प्रदेश अध्यक्ष बोले- जो करना होगा करेंगे, बंगला खाली नहीं करेंगे

Bihar Politics: राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड सरकारी आवास खाली करने के नोटिस पर RJD भड़क गई है। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने कहा कि यह राजनीतिक बदले की कार्रवाई है और जो भी करना पड़े, बंगला खाली नहीं करेंगे।

पटना

Anand Shekhar

Nov 26, 2025

मंगनी लाल मंडल (Photo-IANS)

Bihar Politics: बिहार की राजनीति में राबड़ी देवी के सरकारी आवास का विवाद लगातार उबाल पर है। 20 वर्षों बाद 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी बंगला खाली कराने के सरकारी आदेश के बाद राजद ने मोर्चा खोल दिया है। मंगलवार को भवन निर्माण विभाग ने नोटिस जारी कर राबड़ी देवी को आवास खाली करने को कहा, जिसके बाद RJD ने इस कार्रवाई को राजनीतिक बदले की भावना करार दिया। बुधवार को पार्टी प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने प्रेस से बात करते हुए नीतीश कुमार सरकार पर तीखा हमला बोला और कहा, “कुछ भी करना होगा करेंगे, बंगला खाली नहीं करेंगे।”

लालू परिवार के खिलाफ नफरत की राजनीति - मंगनी लाल मंडल

मंगनी लाल मंडल ने आरोप लगाया कि सरकार पूरी तरह बदले की भावना से काम कर रही है और यह कार्रवाई सिर्फ राजनीतिक प्रतिशोध है। उन्होंने कहा, “लालू यादव और उनके परिवार के प्रति मन में विद्वेष और नफरत भरी हुई है। यह सब राजनीति कारण के सिवा कोई दूसरा कारण नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने सिर्फ मोदी का विश्वास हासिल करने के लिए ये काम किया है। लालू परिवार को जानबूझ कर अपमानित किया जा रहा है।”

RJD अध्यक्ष ने आगे कहा कि 10 सर्कुलर रोड पिछले 20 सालों से पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को अलॉट किया गया घर है, इस दौरान कई बार सरकार बदली, लेकिन इसे खाली कराने की कभी कोशिश नहीं की गई। उन्होंने सवाल किया, “20 सालों तक क्यों नहीं याद आया? अभी अचानक ही क्यों?”

दो-दो मुख्यमंत्री एक ही बंगले में रहे, तब क्यों नहीं कार्रवाई हुई?

मंडल ने यह भी सवाल उठाया कि पिछले वर्षों में जब दो-दो मुख्यमंत्री एक ही आवास में रह रहे थे, तब सरकार ने क्यों कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने कहा कि सरकार जानबूझकर गलत तर्क दे रही है, जबकि नोटिस का मकसद राजनीतिक अपमान के अलावा कुछ नहीं। RJD अध्यक्ष ने आरोप लगाया, "जिस बंगले को अलॉट करने की बात हो रही है, उसका निर्धारण भी पहले ही कर दिया गया था। अलॉटमेंट प्रोसेस में भी धांधली हुई। इसका एकमात्र मकसद लालू परिवार को बेइज्जत करना है।"

BJP के दबाव में काम कर रहे हैं नीतीश कुमार

मंगनी लाल मंडल ने कहा कि नीतीश कुमार फिर से BJP को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा, "होम डिपार्टमेंट BJP के पास चला गया है। अब उनके सामने सवाल यह है कि मोदी और RSS का भरोसा कैसे जीता जाए? इसलिए लालू परिवार को बेइज्जत करने की राजनीतिक साजिश चली जा रही है।" उन्होंने यह भी कहा कि इस मामले में RJD पीछे नहीं हटेगी, "हम कुछ भी करेंगे, लेकिन बंगला खाली नहीं करेंगे।"

26 Nov 2025 03:46 pm

Bihar Politics: राबड़ी आवास पर अड़ी RJD, प्रदेश अध्यक्ष बोले- जो करना होगा करेंगे, बंगला खाली नहीं करेंगे

