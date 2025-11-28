Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

चिराग पासवान अपनी ही पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, एयरपोर्ट से ही क्यों लौटे वापस?

Bihar Politics: चिराग पासवान पटना के बापू सभागार में हुए लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के 25वें स्थापना दिवस समारोह में नहीं पहुंचे। उन्हें इस कार्यक्रम में शामिल होना था, लेकिन तबीयत खराब होने के कारण वे एयरपोर्ट से ही लौट आए।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Anand Shekhar

Nov 28, 2025

Chirag Paswan

चिराग पासवान। (फोटो सोर्स : एक्स चिराग)

Bihar Politics:बिहार विधानसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन करने वाली लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) ने शुक्रवार को अपनी स्थापना का 25वां वर्ष पूरे होने पर पटना के बापू सभागार में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया। हजारों कार्यकर्ता, सांसद-विधायक और वरिष्ठ पदाधिकारी इस रजत जयंती समारोह में मौजूद थे। हालांकि, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य कारणों के चलते शामिल नहीं हो पाए। यह शायद पहला मौका होगा जब पार्टी के इतने बड़े समारोह में चिराग स्वयं उपस्थित नहीं हुए।

एयरपोर्ट से ही वापस लौटे चिराग

सांसद अरुण भारती ने कार्यक्रम में चिराग पासवान की अनुपस्थिति की जानकारी देते हुए बताया कि पिछले दो दिनों से तबीयत खराब होने के बावजूद वे कार्यक्रम में शामिल होने वाले थे। वे दिल्ली से पटना आने के लिए एयरपोर्ट भी पहुंचे थे, लेकिन तबीयत ज्यादा बिगड़ने के कारण उन्हें एयरपोर्ट से ही वापस लौटना पड़ा। हालांकि, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दिल्ली से फोन के माध्यम से ही कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और उनका मार्गदर्शन किया।

चिराग पासवान का कार्यकर्ताओं को संदेश

कार्यक्रम को फोन पर संबोधित करते हुए चिराग पासवान ने पार्टी के संकल्पों को दोहराया। उन्होंने कहा, "हमें अपने संकल्प पत्र को जमीन पर उतारना है। संगठन को मजबूत करना है।" उन्होंने बिहार में NDA की बड़ी जीत को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व के प्रति आभार जताया।  उन्होंने विधायकों को निर्देश देते हुए कहा कि हमारे सभी 19 विधायक जनता की समस्या के समाधान में जुटेंगे।

कार्यक्रम में चलाया गया रामविलास पासवान का वीडियो

चिराग पासवान की अनुपस्थिति के बावजूद, पार्टी ने उत्साह के साथ रजत जयंती (25 वें स्थापना दिवस) समारोह मनाया। बापू सभागार में आयोजित समारोह में भारी भीड़ जुटी। पार्टी नेताओं के संबोधन, सांस्कृतिक कार्यक्रम और अगले चरण की राजनीतिक रणनीति पर चर्चा हुई। मंच के पीछे बड़ी LED स्क्रीन पर रामविलास पासवान की यादों से जुड़े वीडियो भी चलाए गए।

सोशल मीडिया पर भी सक्रिय रहे चिराग

कार्यक्रम शुरू होने से पहले चिराग पासवान ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा, "समर्पण, संघर्ष और सामाजिक न्याय के स्वर्ण अक्षरों से लिखी गई 25 वर्षों की यात्रा 'लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास)' केवल एक राजनीतिक धारा नहीं, बल्कि वंचित एवं शोषित समाज को अधिकार और सम्मान दिलाने के लिए जन्मी एक क्रांति की पहचान है। इस अवसर पर सभी कार्यकर्ताओं और समर्थकों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। यह 25 वर्ष हमारे प्रयासों का प्रमाण भी हैं और भविष्य के संघर्षों का संकल्प भी। आइए हम सब मिलकर न्यायपूर्ण, समावेशी और समान अधिकारों वाले भारत के निर्माण हेतु एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ें।" इसके अलावा चिराग ने कई अन्य पोस्ट भी किए।

ये भी पढ़ें

‘दो मिनट अंदर आइए…’ पत्रकार पर भड़के तेज प्रताप यादव, कहा- जयचंद के कहने पर आए हो?
पटना
तेज प्रताप यादव

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

Updated on:

28 Nov 2025 04:10 pm

Published on:

28 Nov 2025 03:11 pm

Hindi News / Bihar / Patna / चिराग पासवान अपनी ही पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, एयरपोर्ट से ही क्यों लौटे वापस?

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

बिहार में कांग्रेस की करारी हार के बाद राहुल गांधी ने ली जिम्मेदारी, सामने आया बड़ा बयान

Rahul Gandhi
राष्ट्रीय

बिहार में कांग्रेस का किसने किया बुरा हाल? विधायक ने हाई कमान को सौंपे नाम, एक और खुलासे से सियासी हलचल तेज!

राष्ट्रीय

Bihar Politics: राबड़ी आवास पर अड़ी RJD, प्रदेश अध्यक्ष बोले- जो करना होगा करेंगे, बंगला खाली नहीं करेंगे

पटना

राबड़ी आवास विवाद के बीच छलका रोहिणी आचार्य का दर्द, लालू के साथ AI वीडियो किया शेयर, लिखा- किसी बेटी का बाप होना आसान नहीं…’

रोहिणी आचार्य
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.