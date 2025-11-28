चिराग पासवान अपनी ही पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, एयरपोर्ट से ही क्यों लौटे वापस?

कार्यक्रम शुरू होने से पहले चिराग पासवान ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा, "समर्पण, संघर्ष और सामाजिक न्याय के स्वर्ण अक्षरों से लिखी गई 25 वर्षों की यात्रा 'लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास)' केवल एक राजनीतिक धारा नहीं, बल्कि वंचित एवं शोषित समाज को अधिकार और सम्मान दिलाने के लिए जन्मी एक क्रांति की पहचान है। इस अवसर पर सभी कार्यकर्ताओं और समर्थकों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। यह 25 वर्ष हमारे प्रयासों का प्रमाण भी हैं और भविष्य के संघर्षों का संकल्प भी। आइए हम सब मिलकर न्यायपूर्ण, समावेशी और समान अधिकारों वाले भारत के निर्माण हेतु एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ें।" इसके अलावा चिराग ने कई अन्य पोस्ट भी किए।