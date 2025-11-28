चिराग पासवान अपनी ही पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, एयरपोर्ट से ही क्यों लौटे वापस?

चिराग पासवान। (फोटो सोर्स : एक्स चिराग)
Bihar Politics:बिहार विधानसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन करने वाली लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) ने शुक्रवार को अपनी स्थापना का 25वां वर्ष पूरे होने पर पटना के बापू सभागार में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया। हजारों कार्यकर्ता, सांसद-विधायक और वरिष्ठ पदाधिकारी इस रजत जयंती समारोह में मौजूद थे। हालांकि, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य कारणों के चलते शामिल नहीं हो पाए। यह शायद पहला मौका होगा जब पार्टी के इतने बड़े समारोह में चिराग स्वयं उपस्थित नहीं हुए।
सांसद अरुण भारती ने कार्यक्रम में चिराग पासवान की अनुपस्थिति की जानकारी देते हुए बताया कि पिछले दो दिनों से तबीयत खराब होने के बावजूद वे कार्यक्रम में शामिल होने वाले थे। वे दिल्ली से पटना आने के लिए एयरपोर्ट भी पहुंचे थे, लेकिन तबीयत ज्यादा बिगड़ने के कारण उन्हें एयरपोर्ट से ही वापस लौटना पड़ा। हालांकि, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दिल्ली से फोन के माध्यम से ही कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और उनका मार्गदर्शन किया।
कार्यक्रम को फोन पर संबोधित करते हुए चिराग पासवान ने पार्टी के संकल्पों को दोहराया। उन्होंने कहा, "हमें अपने संकल्प पत्र को जमीन पर उतारना है। संगठन को मजबूत करना है।" उन्होंने बिहार में NDA की बड़ी जीत को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व के प्रति आभार जताया। उन्होंने विधायकों को निर्देश देते हुए कहा कि हमारे सभी 19 विधायक जनता की समस्या के समाधान में जुटेंगे।
चिराग पासवान की अनुपस्थिति के बावजूद, पार्टी ने उत्साह के साथ रजत जयंती (25 वें स्थापना दिवस) समारोह मनाया। बापू सभागार में आयोजित समारोह में भारी भीड़ जुटी। पार्टी नेताओं के संबोधन, सांस्कृतिक कार्यक्रम और अगले चरण की राजनीतिक रणनीति पर चर्चा हुई। मंच के पीछे बड़ी LED स्क्रीन पर रामविलास पासवान की यादों से जुड़े वीडियो भी चलाए गए।
कार्यक्रम शुरू होने से पहले चिराग पासवान ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा, "समर्पण, संघर्ष और सामाजिक न्याय के स्वर्ण अक्षरों से लिखी गई 25 वर्षों की यात्रा 'लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास)' केवल एक राजनीतिक धारा नहीं, बल्कि वंचित एवं शोषित समाज को अधिकार और सम्मान दिलाने के लिए जन्मी एक क्रांति की पहचान है। इस अवसर पर सभी कार्यकर्ताओं और समर्थकों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। यह 25 वर्ष हमारे प्रयासों का प्रमाण भी हैं और भविष्य के संघर्षों का संकल्प भी। आइए हम सब मिलकर न्यायपूर्ण, समावेशी और समान अधिकारों वाले भारत के निर्माण हेतु एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ें।" इसके अलावा चिराग ने कई अन्य पोस्ट भी किए।
