Karnataka Politics: इस दिन सीएम पद की शपथ लेंगे डीके शिवकुमार! कांग्रेस विधायक ने किया बड़ा दावा

प्रदेश कांग्रेस में सीएम को लेकर चल रही खींचतान के बीच केंद्रीय रेल राज्य मंत्री और भाजपा सांसद वी सोमन्ना ने भी अपनी पसंद बता दी है। उन्होंने कहा कि वे सीएम पद के लिए कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर का समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सत्ता मिलना भाग्य की बात है। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि परमेश्वर सिर्फ गृह मंत्री बनकर रह जाएंगे। हम उन्हें मुख्यमंत्री बनते देखना चाहते हैं। सिर्फ मैं ही नहीं, बल्कि तुमकुरु के लोग भी उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं।”