13 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

Karnataka Politics: इस दिन सीएम पद की शपथ लेंगे डीके शिवकुमार! कांग्रेस विधायक ने किया बड़ा दावा

Congress Politics: कांग्रेस विधायक हुसैन ने कहा कि डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार को सीएम बनने का अवसर दिया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि 6 जनवरी को उनके सीएम बनने की 99 प्रतिशत संभावना है। 

2 min read
Google source verification

बैंगलोर

image

Ashib Khan

Dec 13, 2025

कर्नाटक में CM पद को लेकर खींचतान चल रही है

कर्नाटक में CM पद को लेकर खींचतान चल रही है (Photo-IANS)

Karnataka Politics: कर्नाटक कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद को लेकर चल रही खींचतान खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। इसी बीच कांग्रेस विधायक एचए इकबाल हुसैन ने डिप्टी सीएम को लेकर कहा कि 6 जनवरी को डीके शिवकुमार सीएम पद की शपथ लेंगे। विधायक हुसैन के बयान के बाद प्रदेश कांग्रेस में हलचल तेज हो गई है।

‘शिवकुमार को बनाना चाहिए सीएम’

मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस विधायक हुसैन ने कहा कि डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार को सीएम बनने का अवसर दिया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि 6 जनवरी को उनके सीएम बनने की 99 प्रतिशत संभावना है।

तारीख के बारे में पूछने पर विधायक हुसैन ने आगे कहा कि मुझे नहीं पता। हर कोई यह कह रहा है। यह 6 या 9 जनवरी हो सकती है। ये दो तारीखें हैं।

सोनिया से मिलेंगे सिद्धारमैया-शिवकुमार

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 14 दिसंबर को सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे। दरअसल, प्रदेश में सरकार के ढाई साल पूरे होने के बाद सीएम पद को लेकर चल रही खींचतान के बीच इस बैठक को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसमें कर्नाटक का भविष्य भी तय हो सकता है। 

‘बीजेपी नेता ने परमेश्वर को सीएम बनाने की मांग’

प्रदेश कांग्रेस में सीएम को लेकर चल रही खींचतान के बीच केंद्रीय रेल राज्य मंत्री और भाजपा सांसद वी सोमन्ना ने भी अपनी पसंद बता दी है। उन्होंने कहा कि वे सीएम पद के लिए कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर का समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सत्ता मिलना भाग्य की बात है। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि परमेश्वर सिर्फ गृह मंत्री बनकर रह जाएंगे। हम उन्हें मुख्यमंत्री बनते देखना चाहते हैं। सिर्फ मैं ही नहीं, बल्कि तुमकुरु के लोग भी उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं।”

20 नवंबर को ढाई साल पूरे हुए

बता दें कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने 20 नवंबर को अपने पांच साल के कार्यकाल का आधा समय पार कर लिया है। इसके बाद सीएम पद को लेकर खींचतान तेज हो गई। इस दौरान अटकलें लगाई जाने लगी कि मुख्यमंत्री के कार्यकाल को ढाई-ढाई साल के लिए विभाजित करने के लिए एक संभावित समझौते पर सहमति बन सकती है।

ये भी पढ़ें

‘अमित शाह जाहिलों की फौज के सरदार’, कांग्रेस के इस बड़े नेता ने दिया विवादित बयान
राष्ट्रीय
अमित शाह को लेकर कांग्रेस नेता ने दिया विवादित बयान

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

13 Dec 2025 06:58 pm

Hindi News / National News / Karnataka Politics: इस दिन सीएम पद की शपथ लेंगे डीके शिवकुमार! कांग्रेस विधायक ने किया बड़ा दावा

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

‘10,000 रुपये से नहीं जीत मिलती’, असम के CM ने बताया बिहार में NDA की जीत का असली कारण

पटना

उमर अब्दुल्ला ने आखिर ऐसा क्या कह दिया कि इंडिया गठबंधन में पड़ गई फूट

राष्ट्रीय

Bihar Politics: ‘हम तीन भाई थे… आज मैं अकेला हूं’, पार्टी स्थापना दिवस पर छलका चिराग के चाचा का दर्द

पटना

चिराग पासवान अपनी ही पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, एयरपोर्ट से ही क्यों लौटे वापस?

Chirag Paswan
पटना

बिहार में कांग्रेस की करारी हार के बाद राहुल गांधी ने ली जिम्मेदारी, सामने आया बड़ा बयान

Rahul Gandhi
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.