Karnataka Politics: इस दिन सीएम पद की शपथ लेंगे डीके शिवकुमार! कांग्रेस विधायक ने किया बड़ा दावा

कर्नाटक में CM पद को लेकर खींचतान चल रही है (Photo-IANS)
Karnataka Politics: कर्नाटक कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद को लेकर चल रही खींचतान खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। इसी बीच कांग्रेस विधायक एचए इकबाल हुसैन ने डिप्टी सीएम को लेकर कहा कि 6 जनवरी को डीके शिवकुमार सीएम पद की शपथ लेंगे। विधायक हुसैन के बयान के बाद प्रदेश कांग्रेस में हलचल तेज हो गई है।
मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस विधायक हुसैन ने कहा कि डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार को सीएम बनने का अवसर दिया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि 6 जनवरी को उनके सीएम बनने की 99 प्रतिशत संभावना है।
तारीख के बारे में पूछने पर विधायक हुसैन ने आगे कहा कि मुझे नहीं पता। हर कोई यह कह रहा है। यह 6 या 9 जनवरी हो सकती है। ये दो तारीखें हैं।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 14 दिसंबर को सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे। दरअसल, प्रदेश में सरकार के ढाई साल पूरे होने के बाद सीएम पद को लेकर चल रही खींचतान के बीच इस बैठक को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसमें कर्नाटक का भविष्य भी तय हो सकता है।
प्रदेश कांग्रेस में सीएम को लेकर चल रही खींचतान के बीच केंद्रीय रेल राज्य मंत्री और भाजपा सांसद वी सोमन्ना ने भी अपनी पसंद बता दी है। उन्होंने कहा कि वे सीएम पद के लिए कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर का समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सत्ता मिलना भाग्य की बात है। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि परमेश्वर सिर्फ गृह मंत्री बनकर रह जाएंगे। हम उन्हें मुख्यमंत्री बनते देखना चाहते हैं। सिर्फ मैं ही नहीं, बल्कि तुमकुरु के लोग भी उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं।”
बता दें कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने 20 नवंबर को अपने पांच साल के कार्यकाल का आधा समय पार कर लिया है। इसके बाद सीएम पद को लेकर खींचतान तेज हो गई। इस दौरान अटकलें लगाई जाने लगी कि मुख्यमंत्री के कार्यकाल को ढाई-ढाई साल के लिए विभाजित करने के लिए एक संभावित समझौते पर सहमति बन सकती है।
