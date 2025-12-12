शीतकालीन सत्र के बाद डीके शिवकुमार बनेंगे मुख्यमंत्री, MLA इकबाल हुसैन का बड़ा दावा

DK शिवकुमार (Photo-IANS)
कर्नाटक में सत्ता की सियासत एक बार फिर गरमा गई है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के बीच कांग्रेस विधायक इकबाल हुसैन ने शुक्रवार को खुला ऐलान किया कि मौजूदा उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार बहुत जल्द राज्य के नए मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। यह दावा उस डिनर मीटिंग के तुरंत बाद आया, जिसमें शिवकुमार समेत कई मंत्री और वफादार विधायक शामिल हुए थे।
विधायक इकबाल हुसैन ने मीडिया से कहा कि विंटर सेशन खत्म होने के तुरंत बाद शिवकुमार ही कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री बनेंगे। इसमें गलत क्या है? उन्होंने पार्टी के लिए दिन-रात मेहनत की है, संघर्ष किया है, अब उन्हें इसका फल मिलना तय है। हुसैन ने यह भी दावा किया कि पार्टी के अधिकांश विधायक शिवकुमार के साथ हैं।
गुरुवार देर रात बेलगावी में शिवकुमार के आवास पर हुई डिनर मीटिंग ने सियासी हलकों में हलचल मचा दी थी। इस मीटिंग में लगभग 40–50 विधायक और कई मंत्री मौजूद थे। इकबाल हुसैन ने इसे महज दोस्तों की मुलाकात बताया और शक्ति प्रदर्शन की बात खारिज कर दी। उन्होंने कहा कि यह कोई पावर शो नहीं था। हम सब दोस्त हैं, बस साथ बैठकर खाना खाया।
हालांकि बयानबाज़ी के बीच इकबाल हुसैन ने सावधानी भी बरती। उन्होंने स्पष्ट किया, पार्टी अनुशासन सर्वोपरि है। मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसका अंतिम फैसला कांग्रेस हाईकमान ही करेगा। हम संख्या की राजनीति नहीं कर रहे। हाईकमान जो भी तय करेगा, हम सब उसे मानेंगे।
वर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री शिवकुमार के बीच खींचतान की खबरें लंबे समय से आती रही हैं। 2023 विधानसभा चुनाव के बाद हाईकमान ने सिद्धारमैया को दोबारा मुख्यमंत्री बनाया था और शिवकुमार को डिप्टी सीएम व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का पद देकर समझौता कराया था। तब यह वादा भी किया गया था कि ढाई-ढाई साल बाद सत्ता परिवर्तन होगा। अब जब दो साल पूरे होने वाले हैं, शिवकुमार खेमा सक्रिय और उत्साहित दिखाई दे रहा है।
