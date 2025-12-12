12 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

शीतकालीन सत्र के बाद डीके शिवकुमार बनेंगे मुख्यमंत्री, MLA इकबाल हुसैन का बड़ा दावा

कर्नाटक कांग्रेस MLA इकबाल हुसैन ने शुक्रवार को बड़ा दावा किया है कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर डीके शिवकुमार राज्य विधानसभा के चल रहे विंटर सेशन के बाद मुख्यमंत्री बनेंगे।

2 min read
Google source verification

बैंगलोर

image

Shaitan Prajapat

Dec 12, 2025

DK शिवकुमार

DK शिवकुमार (Photo-IANS)

कर्नाटक में सत्ता की सियासत एक बार फिर गरमा गई है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के बीच कांग्रेस विधायक इकबाल हुसैन ने शुक्रवार को खुला ऐलान किया कि मौजूदा उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार बहुत जल्द राज्य के नए मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। यह दावा उस डिनर मीटिंग के तुरंत बाद आया, जिसमें शिवकुमार समेत कई मंत्री और वफादार विधायक शामिल हुए थे।

सत्र खत्म होते ही बदलेगा मुख्यमंत्री?

विधायक इकबाल हुसैन ने मीडिया से कहा कि विंटर सेशन खत्म होने के तुरंत बाद शिवकुमार ही कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री बनेंगे। इसमें गलत क्या है? उन्होंने पार्टी के लिए दिन-रात मेहनत की है, संघर्ष किया है, अब उन्हें इसका फल मिलना तय है। हुसैन ने यह भी दावा किया कि पार्टी के अधिकांश विधायक शिवकुमार के साथ हैं।

डिनर मीटिंग थी या ताकत का प्रदर्शन?

गुरुवार देर रात बेलगावी में शिवकुमार के आवास पर हुई डिनर मीटिंग ने सियासी हलकों में हलचल मचा दी थी। इस मीटिंग में लगभग 40–50 विधायक और कई मंत्री मौजूद थे। इकबाल हुसैन ने इसे महज दोस्तों की मुलाकात बताया और शक्ति प्रदर्शन की बात खारिज कर दी। उन्होंने कहा कि यह कोई पावर शो नहीं था। हम सब दोस्त हैं, बस साथ बैठकर खाना खाया।

हाईकमान का फैसला अंतिम

हालांकि बयानबाज़ी के बीच इकबाल हुसैन ने सावधानी भी बरती। उन्होंने स्पष्ट किया, पार्टी अनुशासन सर्वोपरि है। मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसका अंतिम फैसला कांग्रेस हाईकमान ही करेगा। हम संख्या की राजनीति नहीं कर रहे। हाईकमान जो भी तय करेगा, हम सब उसे मानेंगे।

सिद्धारमैया खेमे में बेचैनी

वर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री शिवकुमार के बीच खींचतान की खबरें लंबे समय से आती रही हैं। 2023 विधानसभा चुनाव के बाद हाईकमान ने सिद्धारमैया को दोबारा मुख्यमंत्री बनाया था और शिवकुमार को डिप्टी सीएम व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का पद देकर समझौता कराया था। तब यह वादा भी किया गया था कि ढाई-ढाई साल बाद सत्ता परिवर्तन होगा। अब जब दो साल पूरे होने वाले हैं, शिवकुमार खेमा सक्रिय और उत्साहित दिखाई दे रहा है।

ये भी पढ़ें

‘JJD को राष्ट्रीय पार्टी बनाएंगे, बंगाल-यूपी में लड़ेंगे चुनाव’, तेज प्रताप यादव का बड़ा ऐलान
पटना
bihar politics | तेज प्रताप यादव

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

12 Dec 2025 07:54 pm

Published on:

12 Dec 2025 07:18 pm

Hindi News / National News / शीतकालीन सत्र के बाद डीके शिवकुमार बनेंगे मुख्यमंत्री, MLA इकबाल हुसैन का बड़ा दावा

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

‘10,000 रुपये से नहीं जीत मिलती’, असम के CM ने बताया बिहार में NDA की जीत का असली कारण

पटना

उमर अब्दुल्ला ने आखिर ऐसा क्या कह दिया कि इंडिया गठबंधन में पड़ गई फूट

राष्ट्रीय

Bihar Politics: ‘हम तीन भाई थे… आज मैं अकेला हूं’, पार्टी स्थापना दिवस पर छलका चिराग के चाचा का दर्द

पटना

चिराग पासवान अपनी ही पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, एयरपोर्ट से ही क्यों लौटे वापस?

Chirag Paswan
पटना

बिहार में कांग्रेस की करारी हार के बाद राहुल गांधी ने ली जिम्मेदारी, सामने आया बड़ा बयान

Rahul Gandhi
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.