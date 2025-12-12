शीतकालीन सत्र के बाद डीके शिवकुमार बनेंगे मुख्यमंत्री, MLA इकबाल हुसैन का बड़ा दावा

वर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री शिवकुमार के बीच खींचतान की खबरें लंबे समय से आती रही हैं। 2023 विधानसभा चुनाव के बाद हाईकमान ने सिद्धारमैया को दोबारा मुख्यमंत्री बनाया था और शिवकुमार को डिप्टी सीएम व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का पद देकर समझौता कराया था। तब यह वादा भी किया गया था कि ढाई-ढाई साल बाद सत्ता परिवर्तन होगा। अब जब दो साल पूरे होने वाले हैं, शिवकुमार खेमा सक्रिय और उत्साहित दिखाई दे रहा है।