12 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

‘JJD को राष्ट्रीय पार्टी बनाएंगे, बंगाल-यूपी में लड़ेंगे चुनाव’, तेज प्रताप यादव का बड़ा ऐलान

Bihar politics: तेज प्रताप यादव ने शुक्रवार को सदस्यता अभियान शुरू कर जन शक्ति जनता दल को राष्ट्रीय पार्टी बनने का लक्ष्य रखा। उन्होंने बंगाल-UP चुनाव लड़ने का ऐलान किया और साथ ही बुलडोजर एक्शन पर सरकार को घेरा।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Anand Shekhar

Dec 12, 2025

bihar politics | तेज प्रताप यादव

जन शक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव (फोटो - X@TejYadav14)

Bihar Politics: जन शक्ति जनता दल (JJD) के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने शुक्रवार को पार्टी के विस्तार को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ कहा कि उनका लक्ष्य JJD को एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में स्थापित करना है और इसके लिए सदस्यता अभियान तेज़ी से शुरू कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि पार्टी से लोग लगातार जुड़ रहे हैं और अब संगठन हर राज्य में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

देशभर में सदस्य बनाएंगे, हर राज्य में संगठन फैलाएंगे

तेज प्रताप यादव ने कहा कि जन शक्ति जनता दल अब सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रहेगा। उन्होंने कहा, “हमारा लक्ष्य है कि हमें पूरे देश में सदस्य बनाने हैं। इसके लिए लोग और पदाधिकारी पार्टी से जुड़ रहे हैं। हमें इसे राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनाना है। आज मैंने और हमारे पदाधिकारियों ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण की है और अब हम संगठन को ग्राउंड लेवल पर मजबूत करेंगे।”

तेज प्रताप ने यह भी घोषणा की कि JJD आने वाले समय में दो बड़े राज्यों में चुनावी परीक्षा देने जा रही है। उन्होंने कहा, “हमारी पार्टी बंगाल में भी चुनाव लड़ेगी और 2027 में उत्तर प्रदेश में भी हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी।”

सदस्यता अभियान का औपचारिक शुभारंभ

तेज प्रताप ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए बताया कि 26 एम स्ट्रैंड स्थित आवास से महासदस्यता अभियान 2025-28 की शुरुआत की गई। उन्होंने लिखा, “राष्ट्रीय महासचिव द्वारा पार्टी की सदस्यता स्लिप देकर मुझे प्राथमिक सदस्य बनवाया गया। यह अभियान दलित, शोषित और वंचितों की आवाज बनेगा और बिहार में संपूर्ण बदलाव की नींव रखेगा।” उन्होंने जनता से अपील की कि वे इस अभियान का हिस्सा बनें और व्यवस्था परिवर्तन में योगदान दें।

बुलडोजर एक्शन पर सरकार पर निशाना

बिहार में अतिक्रमण पर लगातार चल रहे बुलडोजर को लेकर भी तेज प्रताप यादव ने सरकार पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा, “सरकार गरीबों को घर नहीं देती, इसलिए वे सड़क किनारे झोपड़ी बनाकर रहने को मजबूर हैं। हमारा सिर्फ यह कहना है कि गरीबों को रहने की अच्छी व्यवस्था और रोजगार मिले। इनके आशियाने तोड़े जाते हैं, पर समाधान नहीं दिया जाता।” तेज प्रताप ने कहा कि उनकी पार्टी गरीबों, मजदूरों और झुग्गी–झोपड़ी में रहने वालों के लिए आवाज उठाएगी।

रोहिणी आचार्य के बयान पर तेज प्रताप

RJD प्रमुख लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने हाल ही में सुरक्षा की मांग की थी। इस पर तेज प्रताप यादव ने उनका समर्थन करते हुए कहा, “वे हमारी बड़ी बहन हैं। बेटियां बिहार में सुरक्षित कहां हैं? मैं खुद यहां सुरक्षित नहीं हूं। प्रेस के लोग भी सुरक्षित नहीं हैं। जब उन्होंने सुरक्षा मांगी है, तो उन्हें मिलनी ही चाहिए।”

ये भी पढ़ें

मुआवजा दो या बुलडोजर रोक लो! आमस-दरभंगा एक्सप्रेसवे साइट पर किसानों का फूटा गुस्सा, खींचकर ले गई पुलिस
पटना
पटना में आमस-दरभंगा एक्सप्रेसवे साइट पर किसानों का विरोध

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bihar news

तेज प्रताप यादव

Published on:

12 Dec 2025 06:30 pm

Hindi News / Bihar / Patna / ‘JJD को राष्ट्रीय पार्टी बनाएंगे, बंगाल-यूपी में लड़ेंगे चुनाव’, तेज प्रताप यादव का बड़ा ऐलान

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

‘10,000 रुपये से नहीं जीत मिलती’, असम के CM ने बताया बिहार में NDA की जीत का असली कारण

पटना

उमर अब्दुल्ला ने आखिर ऐसा क्या कह दिया कि इंडिया गठबंधन में पड़ गई फूट

राष्ट्रीय

Bihar Politics: ‘हम तीन भाई थे… आज मैं अकेला हूं’, पार्टी स्थापना दिवस पर छलका चिराग के चाचा का दर्द

पटना

चिराग पासवान अपनी ही पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, एयरपोर्ट से ही क्यों लौटे वापस?

Chirag Paswan
पटना

बिहार में कांग्रेस की करारी हार के बाद राहुल गांधी ने ली जिम्मेदारी, सामने आया बड़ा बयान

Rahul Gandhi
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.