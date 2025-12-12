‘JJD को राष्ट्रीय पार्टी बनाएंगे, बंगाल-यूपी में लड़ेंगे चुनाव’, तेज प्रताप यादव का बड़ा ऐलान

Bihar Politics: जन शक्ति जनता दल (JJD) के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने शुक्रवार को पार्टी के विस्तार को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ कहा कि उनका लक्ष्य JJD को एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में स्थापित करना है और इसके लिए सदस्यता अभियान तेज़ी से शुरू कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि पार्टी से लोग लगातार जुड़ रहे हैं और अब संगठन हर राज्य में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।