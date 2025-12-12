‘JJD को राष्ट्रीय पार्टी बनाएंगे, बंगाल-यूपी में लड़ेंगे चुनाव’, तेज प्रताप यादव का बड़ा ऐलान

जन शक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव (फोटो - X@TejYadav14)
Bihar Politics: जन शक्ति जनता दल (JJD) के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने शुक्रवार को पार्टी के विस्तार को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ कहा कि उनका लक्ष्य JJD को एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में स्थापित करना है और इसके लिए सदस्यता अभियान तेज़ी से शुरू कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि पार्टी से लोग लगातार जुड़ रहे हैं और अब संगठन हर राज्य में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।
तेज प्रताप यादव ने कहा कि जन शक्ति जनता दल अब सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रहेगा। उन्होंने कहा, “हमारा लक्ष्य है कि हमें पूरे देश में सदस्य बनाने हैं। इसके लिए लोग और पदाधिकारी पार्टी से जुड़ रहे हैं। हमें इसे राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनाना है। आज मैंने और हमारे पदाधिकारियों ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण की है और अब हम संगठन को ग्राउंड लेवल पर मजबूत करेंगे।”
तेज प्रताप ने यह भी घोषणा की कि JJD आने वाले समय में दो बड़े राज्यों में चुनावी परीक्षा देने जा रही है। उन्होंने कहा, “हमारी पार्टी बंगाल में भी चुनाव लड़ेगी और 2027 में उत्तर प्रदेश में भी हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी।”
तेज प्रताप ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए बताया कि 26 एम स्ट्रैंड स्थित आवास से महासदस्यता अभियान 2025-28 की शुरुआत की गई। उन्होंने लिखा, “राष्ट्रीय महासचिव द्वारा पार्टी की सदस्यता स्लिप देकर मुझे प्राथमिक सदस्य बनवाया गया। यह अभियान दलित, शोषित और वंचितों की आवाज बनेगा और बिहार में संपूर्ण बदलाव की नींव रखेगा।” उन्होंने जनता से अपील की कि वे इस अभियान का हिस्सा बनें और व्यवस्था परिवर्तन में योगदान दें।
बिहार में अतिक्रमण पर लगातार चल रहे बुलडोजर को लेकर भी तेज प्रताप यादव ने सरकार पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा, “सरकार गरीबों को घर नहीं देती, इसलिए वे सड़क किनारे झोपड़ी बनाकर रहने को मजबूर हैं। हमारा सिर्फ यह कहना है कि गरीबों को रहने की अच्छी व्यवस्था और रोजगार मिले। इनके आशियाने तोड़े जाते हैं, पर समाधान नहीं दिया जाता।” तेज प्रताप ने कहा कि उनकी पार्टी गरीबों, मजदूरों और झुग्गी–झोपड़ी में रहने वालों के लिए आवाज उठाएगी।
RJD प्रमुख लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने हाल ही में सुरक्षा की मांग की थी। इस पर तेज प्रताप यादव ने उनका समर्थन करते हुए कहा, “वे हमारी बड़ी बहन हैं। बेटियां बिहार में सुरक्षित कहां हैं? मैं खुद यहां सुरक्षित नहीं हूं। प्रेस के लोग भी सुरक्षित नहीं हैं। जब उन्होंने सुरक्षा मांगी है, तो उन्हें मिलनी ही चाहिए।”
