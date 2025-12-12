मुआवजा दो या बुलडोजर रोक लो! आमस-दरभंगा एक्सप्रेसवे साइट पर किसानों का फूटा गुस्सा, खींचकर ले गई पुलिस

किसान देव कुमार ने कहा, "यह सड़क भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत बन रही है। हम सड़क का विरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने हक की बात कर रहे हैं। तीन-चार साल से अधिकारी हमें गुमराह कर रहे हैं। कानून में MVR के आधार पर मुआवजा देने का नियम है, लेकिन यहां पुलिस का इस्तेमाल करके जमीन पर बुलडोजर चलवाया जा रहा है।" किसानों का कहना है कि अधिकारियों को बार-बार क्लॉज 26 से 30 का पालन करने के लिए कहा गया, फिर भी उन्होंने निर्देशों को नजरअंदाज किया और जबरदस्ती काम शुरू कर दिया।