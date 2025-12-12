विजिलेंस ने डेटा एंट्री ऑपरेटर को किया ट्रैप! 14,000 रुपये घूस लेते रंगे हाथों दबोचा, जानिए क्यों ले रहा था पैसे?

योजना के अनुसार शिकायत करने वाले सुनील सिंह ने रिश्वत की तय राशि आरोपी को देने के लिए अकोढ़ी गोला स्थित गुड्डू कुमार के आवास के सामने मुलाकात तय की। जैसे ही आरोपी ने 14,000 रुपये की रकम स्वीकार की, निगरानी टीम ने तुरंत दबिश देकर उसे गिरफ्तार कर लिया। मौके पर मौजूद अधिकारियों ने आरोपी के पास से रिश्वत की राशि जब्त की और बरामद नोटों का मिलान सत्यापित किया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी से पूछताछ की गई और प्रारंभिक पूछताछ के आधार पर आगे कानूनी कार्रवाई की तैयारी शुरू हो गई है। उसे विशेष न्यायालय, निगरानी, पटना में पेश किया जाएगा।