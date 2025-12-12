12 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

विजिलेंस ने डेटा एंट्री ऑपरेटर को किया ट्रैप! 14,000 रुपये घूस लेते रंगे हाथों दबोचा, जानिए क्यों ले रहा था पैसे?

Bihar News: बिहार के रोहतास जिले में विजिलेंस की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय के डेटा एंट्री ऑपरेटर चंदन कुमार शर्मा को 14,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। शिक्षक वेतन निर्धारण के नाम पर वसूली की शिकायत पर यह ट्रैप कार्रवाई की गई।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Anand Shekhar

Dec 12, 2025

SVU RAID

Bihar News:बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ निगरानी अन्वेषण ब्यूरो (विजिलेंस डिपार्टमेंट) की कार्रवाई लगातार तेज होती जा रही है। इसी क्रम में शुक्रवार (12 दिसंबर) को ब्यूरो की टीम ने रोहतास जिले के अकोढ़ी गोला प्रखंड में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। इस कार्रवाई में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय के डेटा एंट्री ऑपरेटर चंदन कुमार शर्मा को 14,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया।

वेतन निर्धारण के नाम पर शिक्षकों से वसूली

पूरा मामला तब सामने आया जब जतन बिगहा निवासी सुनील कुमार सिंह ने निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना में लिखित शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि डेटा एंट्री ऑपरेटर चंदन कुमार शर्मा उनके और अन्य विशिष्ट शिक्षकों के वेतन निर्धारण कार्य के बदले रिश्वत मांग रहा है। सुनील सिंह के अनुसार, बिना पैसे दिए वेतन निर्धारण की फाइलें आगे नहीं बढ़ाई जा रही थीं।

शिकायत दर्ज होने के बाद निगरानी ब्यूरो ने पहले मामले की जांच की और इसकी सच्चाई का पता लगाया। सत्यापन टीम को प्रारंभिक जांच के दौरान रिश्वत मांगने के स्पष्ट संकेत मिले, जिसके बाद ब्यूरो ने कांड संख्या 107/25 दर्ज करते हुए औपचारिक कार्रवाई शुरू की।

पुलिस उपाधीक्षक के नेतृत्व में बनाई गई टीम

जांच रिपोर्ट में रिश्वत मांगने के सबूत मिलने के बाद निगरानी ब्यूरो ने तुरंत एक धावादल (रेड टीम) गठित किया। इस टीम का नेतृत्व पुलिस उपाधीक्षक (निगरानी) विन्ध्याचल प्रसाद को सौंपा गया। रेड टीम को निर्देश दिया गया कि वह आरोपी को रंगे हाथ पकड़ने के लिए सबूत इकट्ठा करने की प्रक्रिया कानूनी तरीके से पूरा करें।

गुड्डू कुमार के घर के सामने पकड़ा गया आरोपी, नोटों के साथ बरामद

योजना के अनुसार शिकायत करने वाले सुनील सिंह ने रिश्वत की तय राशि आरोपी को देने के लिए अकोढ़ी गोला स्थित गुड्डू कुमार के आवास के सामने मुलाकात तय की। जैसे ही आरोपी ने 14,000 रुपये की रकम स्वीकार की, निगरानी टीम ने तुरंत दबिश देकर उसे गिरफ्तार कर लिया। मौके पर मौजूद अधिकारियों ने आरोपी के पास से रिश्वत की राशि जब्त की और बरामद नोटों का मिलान सत्यापित किया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी से पूछताछ की गई और प्रारंभिक पूछताछ के आधार पर आगे कानूनी कार्रवाई की तैयारी शुरू हो गई है। उसे विशेष न्यायालय, निगरानी, पटना में पेश किया जाएगा।

2025 में 107वीं प्राथमिकी, 87वां सफल ट्रैप, 96 आरोपी अब तक गिरफ्तार

निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने बताया कि वर्ष 2025 में भ्रष्टाचार के खिलाफ अब तक 107 प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी हैं। इनमें से 87 मामले ट्रैप कार्रवाई के हैं, यानी ऐसे मामले जिनमें अभियुक्तों को रिश्वत लेते ही मौके पर पकड़ा गया है। इन कार्रवाइयों में अभी तक 96 आरोपियों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया जा चुका है। ब्यूरो ने यह भी बताया कि वर्ष 2025 में अब तक 35,16,500 रुपये की अवैध रिश्वत राशि बरामद की गई है।

निगरानी ब्यूरो की अपील- भ्रष्टाचार देखें, तुरंत सूचित करें

निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने आम नागरिकों से भ्रष्टाचार के खिलाफ सतर्क रहने और बिना झिझक शिकायत दर्ज करवाने की अपील की है। ब्यूरो ने कहा है कि भ्रष्टाचार के मामलों में जनता की सूचना ही कार्रवाई की सबसे मजबूत शुरुआत होती है। शिकायत दर्ज करवाने के लिए नंबर भी जारी किया गया है।

  • लैंडलाइन: 0612-2215033, 2215030, 2215032, 2215036
  • हेल्पलाइन: 0612-2215037, 0612-2999752

ये भी पढ़ें

‘किडनी दे दूंगा, पर वोट नहीं…’ हिमंता बिस्वा सरमा ने सुनाई चौंकाने वाली कहानी, बिहार में NDA की जीत का असली कारण भी बताया
पटना
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bihar news

Published on:

12 Dec 2025 04:26 pm

Hindi News / Bihar / Patna / विजिलेंस ने डेटा एंट्री ऑपरेटर को किया ट्रैप! 14,000 रुपये घूस लेते रंगे हाथों दबोचा, जानिए क्यों ले रहा था पैसे?

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

‘10,000 रुपये से नहीं जीत मिलती’, असम के CM ने बताया बिहार में NDA की जीत का असली कारण

पटना

उमर अब्दुल्ला ने आखिर ऐसा क्या कह दिया कि इंडिया गठबंधन में पड़ गई फूट

राष्ट्रीय

Bihar Politics: ‘हम तीन भाई थे… आज मैं अकेला हूं’, पार्टी स्थापना दिवस पर छलका चिराग के चाचा का दर्द

पटना

चिराग पासवान अपनी ही पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, एयरपोर्ट से ही क्यों लौटे वापस?

Chirag Paswan
पटना

बिहार में कांग्रेस की करारी हार के बाद राहुल गांधी ने ली जिम्मेदारी, सामने आया बड़ा बयान

Rahul Gandhi
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.