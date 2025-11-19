भारतमाला प्रोजेक्ट की 134 किमी लंबी सड़क पर डीएनपी की आपत्ति

जैसलमेर. भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत जैसलमेर-म्याजलार मार्ग और बाड़मेर जिले में मुनाबाव-तनोट मार्ग के 134 किलोमीटर सडक़ निर्माण कार्य को एक बार फिर रुकने की िस्थति बन गई है। राष्ट्रीय मरु उद्यान (डीएनपी) ने एनएचएआइ को पत्र भेजकर स्पष्ट किया है कि इस परियोजना के लिए मुख्य वन्यजीव वार्डन की अंतिम अनुमति अभी जारी नहीं हुई है। ऐसे में सडक़ निर्माण शुरू नहीं किया जा सकता।जानकारी के अनुसार परियोजना को राज्य के वन विभाग से सैद्धांतिक मंजूरी पहले ही मिल चुकी है, जिसमें कार्यकारी एजेंसी के लिए कई शर्तें निर्धारित की गई थीं। डीएनपी की प्रमुख आपत्ति 163.43 हैक्टेयर भूमि से संबंधित बताई जाती है, जहां सडक़ परियोजना का बड़ा हिस्सा मरु उद्यान क्षेत्र में आता है।