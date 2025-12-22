22 दिसंबर 2025,

सोमवार

जैसलमेर

पोकरण मेुं उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, होटलों में नो-रूम की स्थिति

पौष माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया पर रामदेवरा के साथ ही पोकरण में भी श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी।

जैसलमेर

image

Deepak Vyas

Dec 22, 2025

पौष माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया पर रामदेवरा के साथ ही पोकरण में भी श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। विशेष रूप से गुजरात से हजारों श्रद्धालु यहां पहुंचे, जिससे कस्बे में दिन भर गहमा-गहमी बनी रही। गौरतलब है कि प्रत्येक माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया पर रामदेवरा में मेला भरता और हजारों श्रद्धालु पहुंचकर बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन करते है। अधिकांश श्रद्धालु गुजरात से आते है।

ये श्रद्धालु आते व जाते समय पोकरण होकर गुजरते है। ऐसे में पोकरण में रामदेवरा से ज्यादा चहल पहल रहती है। सोमवार को तड़के 3 बजे बाद श्रद्धालुओं की आवक शुरू हो गई थी। दिन भर रामदेवरा जाने वाले और दर्शनों के बाद वापिस लौटने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ रही। इसी प्रकार ये श्रद्धालु पोकरण में फोर्ट का भ्रमण करने के साथ बालीनाथ महाराज के आश्रम के भी दर्शन करते है। ऐसे में फोर्ट रोड व आश्रम के आसपास भी चहल पहल नजर आई।

होटलों में नहीं मिले रूम, लगा जाम

द्वितीया को हजारों श्रद्धालुओं की आवक से रामदेवरा की होटलों व धर्मशालाओं में रूम फुल हो गए। ऐसे में अधिकांश श्रद्धालुओं ने भीड़ को देखते हुए पोकरण की होटलों में ही रुककर विश्राम किया। ऐसे में स्थानीय होटलों में भी नो-रूम की स्थिति हो गई। इसी प्रकार बड़ी संख्या में वाहनों की आवाजाही से व्यास सर्किल, जोधपुर रोड, जैसलमेर रोड पर दिन में कई बार जाम भी लगा। ऐसे में यातायात पुलिस को व्यवस्था सुधारने को लेकर खासी मशक्कत करनी पड़ी।

Published on:

22 Dec 2025 10:44 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / पोकरण मेुं उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, होटलों में नो-रूम की स्थिति

जैसलमेर

राजस्थान न्यूज़

