पोकरण मेुं उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, होटलों में नो-रूम की स्थिति

ये श्रद्धालु आते व जाते समय पोकरण होकर गुजरते है। ऐसे में पोकरण में रामदेवरा से ज्यादा चहल पहल रहती है। सोमवार को तड़के 3 बजे बाद श्रद्धालुओं की आवक शुरू हो गई थी। दिन भर रामदेवरा जाने वाले और दर्शनों के बाद वापिस लौटने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ रही। इसी प्रकार ये श्रद्धालु पोकरण में फोर्ट का भ्रमण करने के साथ बालीनाथ महाराज के आश्रम के भी दर्शन करते है। ऐसे में फोर्ट रोड व आश्रम के आसपास भी चहल पहल नजर आई।