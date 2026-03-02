जैसलमेर में 6-8 मार्च को चादर महोत्सव, मोहन भागवत करेंगे शुभारंभ, 7 मार्च को 1.08 करोड़ श्रद्धालुओं का सामूहिक दादागुरु इकतीसा पाठ

जैसलमेर में 6 से 8 मार्च 2026 तक तीन दिवसीय चादर महोत्सव और दादागुरु इकतीसा पाठ का भव्य आयोजन होगा। महोत्सव का शुभारंभ मोहन भागवत करेंगे। आयोजन स्थल पर तैयारियां अंतिम चरण में हैं। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण 7 मार्च को विश्वभर में एक साथ 1 करोड़ 8 लाख श्रद्धालुओं द्वारा सामूहिक दादागुरु इकतीसा पाठ का ऐतिहासिक महासंकल्प रहेगा। निर्धारित समय पर देश-विदेश में श्रद्धालु अपने-अपने स्थानों से पाठ करेंगे, जिससे वैश्विक स्तर पर आध्यात्मिक चेतना का संचार होगा।