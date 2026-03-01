रंग, रौनक और बाजार, स्वर्णनगरी में होली का हाईटेक अंदाज

शहर के प्रमुख बाजारों में रंग-गुलाल और पिचकारियों की सजी हुई दुकानें ग्राहकों को आकर्षित कर रही हैं। विभिन्न गुणवत्ता वाली गुलाल उपलब्ध है। खास बात यह है कि इत्र मिश्रित सुगंधित गुलाल की मांग तेजी से बढ़ी है। लोग अब सिर्फ रंग नहीं, खुशबू भी चुन रहे हैं। बच्चों के लिए बाजार किसी फन जोन से कम नहीं। 60 रुपए से लेकर 1200 रुपए तक की पिचकारियां बिक्री के लिए सजी हैं।