माहौल में गूंजता है बादशाही बरकरार, शहजादा सलामत का फरमान…

बादशाह-शहजादा परंपरा की शुरुआत को लेकर कई कथाएं प्रचलित हैं। इनमें सबसे अधिक प्रचलित कथा के अनुसार एक समय किसी बाहरी क्षेत्र से एक ब्राह्मण धर्म परिवर्तन के भय से भागकर जैसलमेर पहुंचा। संयोग से उस दिन होली का पर्व था। उसने यहां के लोगों को अपनी व्यथा सुनाई। स्थानीय लोगों ने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए होली के स्वांग के रूप में उसे बादशाह का रूप देकर तख्त पर बैठा दिया। इसी बीच उसे खोजते हुए संबंधित क्षेत्र के शासक के लोग जैसलमेर पहुंचे। उन्होंने जब ब्राह्मण को शाही वेश में तख्त पर बैठे देखा तो यह समझ लिया कि उसका धर्म परिवर्तन हो चुका है। वे संतुष्ट होकर लौट गए, जबकि वास्तव में यह सब होली का स्वांग था। कहा जाता है कि उसी घटना के बाद से धुलंडी पर बादशाह-शहजादा का दरबार सजाने की परंपरा शुरू हुई, जो आज भी पूरे उत्साह के साथ निभाई जा रही है।