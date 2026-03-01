चंग थे कभी होली की शान..नहीं रहे अब कद्रदान: कारीगरों के हाथ थमे, सीमित समूहों व मोहल्लों में ही सिमटा

चंग की थाप से धडकऩे वाली गलियां और गेरियों की टोलिया अब विरले ही नजर आती हैं। एक दौर था जब होली का मतलब सामूहिक उत्सव होता था। चंग की लय पर कदम थिरकते थे, फाग गाते रसिया घर-घर पहुंचते थे और पूरा शहर एक रंग में रंग जाता था। आज मस्ती का दायरा सिमटकर कुछ मोहल्लों और सीमित समूहों तक रह गया है। उत्सव का स्वर निजी होता जा रहा है, सामूहिकता कमजोर पड़ रही है। चंग बनाने वाले कारीगरों की व्यथा भी कम नहीं है। उनका कहना है कि पहले होली से कई दिन पूर्व ही चंग की मांग इतनी बढ़ जाती थी कि हाथों को फुर्सत नहीं मिलती थी। अब गिनती के ग्राहक ही पहुंचते हैं। घटती मांग के कारण कई परिवारों ने यह परंपरागत काम छोड़ दिया है। वर्षों से सहेजा गया हुनर धीरे-धीरे हाशिए पर जा रहा है।