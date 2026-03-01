होली मनाने घर आना था…दुबई में रुके आशीष: मिसाइल हमलों के बाद बंद है एयरस्पेस – परिवारजन निरंतर सम्पर्क में

मध्य-पूर्व के देशों में छिड़ी जंग के कारण हालात बिगड़े हुए हैं और एयरस्पेस बंद होने का असर देश के सीमावर्ती जैसलमेर पर भी दिख रहा है। कई भारतीय दुबई में फंसे हुए हैं। उनमें जैसलमेर निवासी और दुबई में रहने वाले आशीष व्यास शामिल हैं। पेशे से इंजीनियर आशीष व्यास दुबई एयरपोर्ट में ही कार्यरत हैं और वे पत्नी व दो बच्चों के साथ शारजाह में रहते हैं। उन्हें गत शुक्रवार को दुबई से भारत के लिए फ्लाइट पकडऩी थी और इसके लिए उन्होंने कम्पनी से 10 दिन की छुट्टी भी पूर्व में ले रखी थी। दरअसल, उन्हें होली मनाने परिवारजनों के पास जैसलमेर आना था लेकिन शुक्रवार को ईरान की तरफ से दुबई में मिसाइल हमला किए जाने के बाद दुबई से अचानक एयरस्पेस बंद कर दिया गया।