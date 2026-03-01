रंगों से दूरी बनाकर परीक्षा की तैयारी में डूबे विद्यार्थी

छात्रा रीना कुमारी ने बताया कि इस बार पाठ्यक्रम काफी बड़ा है। होली मनाने का मन है, लेकिन पहले परीक्षा पर ध्यान देना जरूरी है। रोजाना छह से सात घंटे पढ़ाई कर रही हूं। बोर्ड परीक्षा के परीक्षार्थी महेश कुमार का कहना है कि कुछ टॉपिक कठिन लग रहे हैं, इसलिए दोस्तों के साथ मिलकर तैयारी कर रहे हैं। इसी तरह आठवीं बोर्ड की छात्रा निधि शर्मा का कहना है कि नियमित पढ़ाई करने से आत्मविश्वास बना हुआ है, फिर भी परीक्षा का दबाव स्वाभाविक है। मंदिर जाकर मन को शांति मिलती है। बोर्ड परीक्षा के परीक्षार्थी आरवसिंह ने बताया कि इस बार होली सादगी से मनाएंगे। लक्ष्य अच्छे अंक लाना है ताकि आगे की पढ़ाई के लिए बेहतर अवसर मिल सके।