Jaisalmer Holi 2026: सोनार दुर्ग में जब गूंजता है ‘बादशाही बरकरार’, आखिर एक ब्राह्मण को क्यों बनाया जाता है ‘बादशाह’?

Jaisalmer Holi 2026: राजस्थान की स्वर्णनगरी जैसलमेर की होली सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं, बल्कि इतिहास को जीवंत करने का माध्यम है। धुलंडी के दिन दुनिया के एकमात्र 'लिविंग फोर्ट' सोनार दुर्ग में एक ऐसा दरबार सजता है, जिसे देखकर विदेशी पर्यटक भी दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। आइए जानते हैं 400 साल पुरानी उस परंपरा के बारे में, जिसने एक ब्राह्मण की जान बचाई थी।