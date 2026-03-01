जयपुर में होली का जश्न: घर जाने से पहले हजारों छात्रों ने मचाया गदर, DJ की धुन और रंगों के बीच थिरकी पिंक सिटी

जयपुर शहर का पर्यटन अब पारंपरिक पर्यटन सीजन की सीमा से बाहर निकलकर फेस्टिवल टूरिज्म की नई इबारत लिख रहा है। हालांकि, पर्यटन सीजन समाप्ति की ओर है। लेकिन होली पर चार दिन के अवकाश ने पर्यटन को नई उड़ान दे दी है।

शनिवार से शुरू हुए अवकाश के कारण जयपुर होली टूरिज्म के रंग में रंगा नजर आ रहा है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और गुजरात से रोजाना करीब 20 हजार सैलानी जयपुर पहुंच रहे हैं। शहर के स्मारक सुबह से शाम तक पर्यटकों से गुलजार हैं।