Holi festival: होली से पहले वेतन रोकने के आदेश पर कर्मचारियों में नाराजगी

Employee Salary: जयपुर. पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच जारी एक प्रशासनिक आदेश ने सरकारी कर्मचारियों की चिंता बढ़ा दी है। जयपुर जिला प्रशासन द्वारा विभागों में तैनात नियमित, प्रतिनियुक्ति और अस्थायी कर्मचारियों की सूचना 28 फरवरी तक नहीं भेजने पर फरवरी माह का वेतन बिल पास नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं। इस फैसले से होली से पहले हजारों कर्मचारियों के सामने आर्थिक संकट की स्थिति बन गई है।