जयपुर नगर निगम ने 8 जोनों के कर्मचारियों पर की बड़ी कार्रवाई, सफाई में कोताही बरतने पर लिया एक्शन

आयुक्त ने स्पष्ट कहा कि शहर को स्वच्छ, सुंदर और व्यवस्थित बनाए रखना निगम की सर्वोच्च प्राथमिकता है। यदि कोई भी कर्मचारी अपने दायित्वों की अनदेखी करता है या शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही बरतता है तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी जोन अधिकारियों को नियमित निरीक्षण, क्षेत्रवार मॉनिटरिंग और समयबद्ध शिकायत निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।