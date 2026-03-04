रमजान में मिली बड़ी सौगात: राजस्थान में यहां बना दुबई-तुर्की की मस्जिदों जैसा 95 फीट ऊंचा ‘मॉडर्न मस्जिद’, जानें क्या-क्या मिलेगी सुविधा

Modern Mosque: इस साल रमजान में जयपुर शहर को आलीशान मस्जिद की सौगात मिल गई है। नाहरी का नाका क्षेत्र में तैयार हुई मदीना मस्जिद में आसपास व अन्य इलाकों के मुस्लिम समाजजन अब इबादत कर सकेंगे। तुर्की और खाड़ी देशों की मस्जिदों की स्थापत्य शैली से प्रेरित इस चार मंजिला मस्जिद को आधुनिक सुविधाओं के साथ विकसित किया गया है। यहां नमाज के साथ मदरसा भी संचालित किया जाएगा।