राजस्थान में SOG का बड़ा ऑपरेशन: 250 से अधिक संदिग्धों पर गिरफ्तारी की तलवार, हाईकोर्ट LDC भर्ती में मचेगा हड़कंप

जयपुर: राजस्थान में सरकारी नौकरी पाने का सपना देखने वाले मेहनती युवाओं के हक पर डाका डालने वालों की अब खैर नहीं है। राजस्थान पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) ने राज्य में फर्जी तरीके से नौकरी पाने वालों के खिलाफ एक बार फिर से मोर्चा खोल दिया है। इस बार SOG के रडार पर हाईकोर्ट एलडीसी (LDC) भर्ती से जुड़े वे अभ्यर्थी हैं, जिन्होंने शॉर्टकट अपनाकर सिस्टम में एंट्री ली थी।