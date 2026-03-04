4 मार्च 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

राजस्थान में SOG का बड़ा ऑपरेशन: 250 से अधिक संदिग्धों पर गिरफ्तारी की तलवार, हाईकोर्ट LDC भर्ती में मचेगा हड़कंप

राजस्थान में फर्जी तरीके से नौकरी पाने वाले लोगों के खिलाफ स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने एक बार फिर से कार्रवाई करने की तैयारी कर ली है। हाईकोर्ट एलडीसी भर्ती से जुड़े मामले में एसओजी ने कई अभ्यार्थियों और अन्य आरोपियों की भूमिका की गहन जांच की है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Arvind Rao

Mar 04, 2026

Rajasthan SOG Cracks Down on Fake Jobs 250 Suspects Face Arrest in High Court LDC Recruitment Scam

राजस्थान में फर्जी नौकरी के खिलाफ एसओजी का बड़ा ऑपरेशन (पत्रिका फाइल फोटो)

जयपुर: राजस्थान में सरकारी नौकरी पाने का सपना देखने वाले मेहनती युवाओं के हक पर डाका डालने वालों की अब खैर नहीं है। राजस्थान पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) ने राज्य में फर्जी तरीके से नौकरी पाने वालों के खिलाफ एक बार फिर से मोर्चा खोल दिया है। इस बार SOG के रडार पर हाईकोर्ट एलडीसी (LDC) भर्ती से जुड़े वे अभ्यर्थी हैं, जिन्होंने शॉर्टकट अपनाकर सिस्टम में एंट्री ली थी।

SOG की जांच में सामने आया है कि हाईकोर्ट एलडीसी भर्ती परीक्षा के दौरान बड़े पैमाने पर ब्लूटूथ तकनीक का इस्तेमाल कर नकल कराई गई थी। जांच एजेंसियों ने कई ऐसे संदिग्धों की पहचान कर ली है, जिन्होंने परीक्षा केंद्र के भीतर और बाहर बैठकर इस साजिश को अंजाम दिया।

SOG के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार, इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड पौरव कालेर पहले ही पुलिस की गिरफ्त में है। कालेर और उसके गिरोह से हुई कड़ी पूछताछ के बाद अब उन अभ्यर्थियों की लिस्ट तैयार कर ली गई है, जिन्होंने लाखों रुपए देकर पेपर हल करवाया या ब्लूटूथ के जरिए नकल की।

250 से अधिक संदिग्धों पर मंडरा रहा गिरफ्तारी का तलवार

SOG की रडार पर वर्तमान में 250 से अधिक ऐसे नाम हैं, जिनकी भूमिका संदिग्ध पाई गई है। सूत्रों की माने तो आगामी दिनों में एक बड़ा जॉइंट ऑपरेशन चलाया जाएगा, जिसमें प्रदेश के अलग-अलग जिलों से इन आरोपियों की धरपकड़ की जाएगी।

जांच के मुख्य बिंदु

  • परीक्षा के दौरान इस्तेमाल किए गए डिजिटल फुटप्रिंट्स और ब्लूटूथ डिवाइस की कड़ियों को जोड़ा जा रहा है।
  • संदिग्ध अभ्यर्थियों और गिरोह के सदस्यों के बीच हुए पैसों के लेन-देन की गहनता से जांच हो रही है।
  • पौरव कालेर गिरोह के अन्य सक्रिय सदस्यों और सरकारी विभाग में बैठे उनके मददगारों की पहचान की जा रही है।

भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की सख्त नीति

राजस्थान सरकार और SOG की इस कार्रवाई से उन लोगों में हड़कंप मच गया है, जिन्होंने पिछले कुछ वर्षों में फर्जी डिग्रियों या नकल के सहारे नौकरियां हासिल की हैं। SOG की यह कार्रवाई न केवल हाईकोर्ट LDC भर्ती तक सीमित रहेगी, बल्कि आने वाले समय में अन्य पुरानी भर्तियों की भी परतें खुल सकती हैं।

ये भी पढ़ें

राजस्थान में डिग्रियों का ‘काला सच’: जल गया रिकॉर्ड या बुनी गई झूठी कहानी? 25 हजार फर्जी डिग्रियां अब भी रहस्य
जालोर
Black Truth of Degrees in Rajasthan Burnt Records or Fabricated Cover-Up 25000 Fake Degrees Still a Mystery

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

04 Mar 2026 08:09 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / राजस्थान में SOG का बड़ा ऑपरेशन: 250 से अधिक संदिग्धों पर गिरफ्तारी की तलवार, हाईकोर्ट LDC भर्ती में मचेगा हड़कंप

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

जयपुर नगर निगम ने 8 जोनों के कर्मचारियों पर की बड़ी कार्रवाई, सफाई में कोताही बरतने पर लिया एक्शन

Jaipur Municipal Corporation Takes Major Action Against Staff in 8 Zones Over Sanitation Lapses
जयपुर

रमजान में मिली बड़ी सौगात: राजस्थान में यहां बना दुबई-तुर्की की मस्जिदों जैसा 95 फीट ऊंचा ‘मॉडर्न मस्जिद’, जानें क्या-क्या मिलेगी सुविधा

Modern Mosque
जयपुर

Rajasthan Weather: 38.3 डिग्री पहुंचा पारा, मौसम विभाग ने कर दी लेटेस्ट भविष्यवाणी, जानें अगले 5 दिन कैसा रहेगा मौसम?

weather
जयपुर

जयपुर में दर्दनाक हादसा, JJM घोटाले में जेल में बंद रिटायर्ड चीफ इंजीनियर की पत्नी की 8वीं मंजिल से गिरकर मौत

Jaipur Jailed Retired CE Wife Falls to Death from 8th Floor in Jagatpura Amid Jal Jeevan Scam Case
जयपुर

Rajasthan: होटल के अंदर ताबड़तोड़ फायरिंग पर बोले अशोक गहलोत, गिनाए जिलों के नाम, मुख्यमंत्री पर किया तीखा प्रहार

Ashok Gehlot
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.