राजस्थान में डिग्रियों का ‘काला सच’: जल गया रिकॉर्ड या बुनी गई झूठी कहानी? 25 हजार फर्जी डिग्रियां अब भी रहस्य

जोधपुर नेशनल यूनिवर्सिटी का बहुचर्चित डिग्री कांड, जिसने एक दशक पहले राजस्थान की शिक्षा व्यवस्था को हिला कर रख दिया था, आज भी रहस्य के घेरे में है। एसओजी की ताबड़तोड़ गिरफ्तारियों और विधानसभा में हुई उच्च स्तरीय बैठकों के बावजूद, करीब 25 हजार फर्जी डिग्रियां आज कहां हैं, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। हैरानी की बात यह है कि ये डिग्रियां न तो वापस ली गईं और न ही नष्ट की गईं, जिससे इनके दुरुपयोग का खतरा आज भी बना हुआ है।